Video/ Monza Giana Erminio (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 36^ giornata)

Video Monza Giana Erminio (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 36^ giornata di Serie C. Pareggio nel derby lombardo del girone A.

Finisce 1-1 il derby lombardo tra Monza e Giana Erminio. Ospiti avanti con Bruno su rigore ma sempre su rigore Cori acciuffa il pari in extremis. Un pari che sa un po' di brodino per entrambe le formazioni: la Giana Erminio si rialza così parzialmente dopo le 3 sconfitte di fila, ma continua l'astinenza di vittorie che dura da un mese. I biancazzurri si portano a quota 42 punti e aspettano di conoscere i risultati finali delle avversarie per meglio comprenderne il nuovo volto della classifica (potete trovarli tutti qui su TuttoC.com). Per il Monza il pareggio è un risultato che mancava dallo scorso 25 febbraio (0-0 in casa con la Viterbese) e serve ad appaiare la stessa squadra laziale a quota 52 e quindi a sopravanzarla grazie agli scontri diretti a favore. Prossimi impegni di campionato previsti per sabato 28 aprile (sarà la penultima giornata): per il Monza ci sarà da affrontare la trasferta in casa del pericolante Cuneo, la Giana Erminio ospiterà a sua volta un'altra formazione in corsa per la salvezza, cioè il Gavorrano. Entrambe le partite si disputeranno alle 16.30.

SINTESI PRIMO TEMPO

Zaffaroni schiera il Monza con il 4-4-2. Tra i pali Liverani, in difesa Negro, Caverzasi, Riva e Origlio. A centrocampo da destra verso sinistra Giudici, Guidetti, Palesi e D'Errico. In attacco Ponsat e Mendicino. Modulo speculare per gli ospiti. In porta Taliento, linea difensiva formata da Perico, Bonalumi, Montesano e Foglio. A centrocampo da destra verso sinistra Iovine, Pinto, Marotta e Chiarello. In avanti ci sono Bruno e Perna. L'inizio del match è ad alti ritmi: il Monza prova ad azionare con due sortite offensive partite dai piedi di Origlio sulla fascia le due punte ma non riesce a concludere. Sugli sviluppi di una punizione calciata da Guidetti, arriva il primo corner per il Monza. Tentativo da fuori di Giudici: centrale e telefonato per Taliento. Prova ad alzarsi la Giana Erminio. Esecuzione da corner troppo su Liverani che blocca con facilità. La partita è viva. Fase di stasi del match. La Giana riparte in velocità: il tiro finale è di Chiarello ma si rivela un tentativo in spaccata da dimenticare. Ancora un'incursione di Origlio, il più propositivo tra i suoi. Traversone di Origlio al 41esimo, ping pong in area che probabilmente lo stesso Ponsat non si aspettava e occasione sprecata per il Monza. Mossa a sorpresa di Albè che decide di effettuare una sostituzione prima dell'intervallo: esce Perico, entra Seck. Prima del duplice fischio ci prova Ettore Mendicino. Botta violenta dal cuore dell'area che termina alta. Intervallo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Al via il secondo tempo del derby Monza-Giana Erminio: stessi effettivi della prima frazione. Dopo una prima fase di studio ci provano gli ospiti con un calcio piazzato. Sulla palla Bruno. La sua esecuzione fa scorrere un brivido e lambisce l'incrocio dei pali. Accelerazione incredibile di D'Errico al 61esimo che si fa tutta la fascia e poi la mette in mezzo dove nessuno la può raccogliere. Staffetta nella mediana del Monza dove Palesi viene rilevato da Galli. Entra anche Cori che prende il posto di Ponsat. Al 66esimo la Giana Erminio trova un calcio di rigore. Ammonito Negro per un fallo su Bruno. Dal dischetto si presenta Salvatore Bruno che trasforma il penalty portando in vantaggio gli ospiti. Staffetta nell'attacco della Giana: esce il goleador Sasà Bruno e al suo posto entra Gullit Okyere. Il Monza pare aver subito il contraccolpo psicologico della rete subita. Nel frattempo arriva un destro da dimenticare di Guidetti. Staffetta nell'attacco del Monza dove Mendicino viene rilevato da Cogliati. Ammonito Foglio per un brutto fallo a centrocampo su D'Errico. All'80esimo i padroni di casa vanno vicinissimi al pareggio: Cori ci prova dal limite ma centra in pieno la traversa. Doppio cambio per Albè che inserisce Rocchi al posto di Chiarello e Greselin al posto di Pinto. Su cross di Giudici, Cogliati prova ad impegnare di testa Taliento ma il suo tentativo sfila a lato. Ammonito Iovine. Cartellino giallo anche per Taliento cui viene contestata la perdita di tempo. Il Monza si riversa in attacco e al 93esimo trova un penalty. Riva viene steso in area probabilmente da Perna. Cori dagli 11 metri non sbaglia e regala il pari ai compagni.

