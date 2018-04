Video/ Novara Venezia (1-3): highlights e gol della partita (Serie B 37^ giornata)

Video Novara Venezia (1-3): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 37^ giornata. La doppietta di Marsura salva i lagunari nella sfida al Piola.

22 aprile 2018 Alessandro Rinoldi

Video Novara Venezia (LaPresse)

Allo Stadio Silvio Piola il Venezia supera in trasferta ed in rimonta il Novara per 3 a 1. Avvio di gara abbastanza sfortunato per gli ospiti che, nonostante la buona partenza, perdono per infortunio Pinato già al 7', rimpiazzato da Falzerano, e si ritrovano in svantaggio al 17' a causa della rete di Casarini, su cui pesa il grave errore del portiere Audero. Anche i padroni di casa sono costretti a rimpiazzare un giocatore infortunato inserendo Orlandi per Ronaldo al 34' e, al 43', Marsura sigla la rete del pareggio su assist del subentrato Falzerano. Quest'ultimo si rende grande protagonista pure nel corso del secondo tempo, regalando i palloni vincenti per il sorpasso di Bruscagin al 62' e per la doppietta, valida per il tris definitivo, di Marsura all'81'. I 3 punti conquistati permettono al Venezia di portarsi a quota 57 mentre il Novara resta fermo in classifica con 40 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro della 37^ giornata di Serie B, emerge come il risultato avrebbe dovuto probabilmente essere più bilanciato al termine dei novanta minuti: parità infatti nel possesso palla, equamente diviso al 50%, e discreta superiorità da parte del Novara in fase offensiva a giudicare dal 19 a 9 nel computo delle conclusioni totali, delle quali però 5 a testa destinate nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Venezia è stato leggermente più falloso a causa del 18 a 17 nei falli commessi e l'arbitro Fourneau, della sezione di Roma, ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente Sansone, Casarini e Troest da un lato, Del Grosso dall'altro.

© Riproduzione Riservata.