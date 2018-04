Video/ Palermo Avellino (3-0): highlights e gol della partita (Serie B 37^ giornata)

Video Palermo Avellino (3-0): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 37^ giornata. Coronado, La Gumina e Trajkoski trascinano i rosanero al successo.

22 aprile 2018 Alessandro Rinoldi

Video Palermo Avellino (LAPRESSE)

Allo Stadio Renzo Barbera il Palermo supera nettamente l'Avellino per 3 a 0 nella 37^ giornata del campionato di Serie B. Nel primo tempo i padroni di casa riescono immediatamente a portarsi in vantaggio quando al 9' Coronado trasforma dal dischetto il calcio di rigore concesso per fallo di Morero su Rispoli. Gli ospiti si rialzano lentamente e mancano un paio di grandi opportunità con Molina ed Ardemagni. Nel secondo tempo si ripete il copione della frazione precedente e La Gumina firma il raddoppio in apertura al 47', su assist di Trajkovski. Proprio quest'ultimo firma poi il tris definitivo capitalizzando il secondo rigore assegnato ai suoi al 73', fischiato per fallo su La Gumina. I 3 punti conquistati permettono al Palermo di raggiungere quota 63 mentre l'Avellino rimane fermo a 40 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come l'Avellino avrebbe forse dovuto ottenere qualcosa in più rispetto a quanto raccolto: gli irpini si sono infatti distinti per numero di passaggi, 490 a 420, ed in fase offensiva crossando con più continuità, 15 a 10, oltre a registrarsi in una posizione migliore in quanto a tiri totali, 18 a 7 nonostante i siciliani siano stati più precisi in quanto a conclusioni nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Palermo è stata la squadra più fallosa visto il 15 a 6 nei falli commessi e l'arbitro Giua, della sezione di Olbia, ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente Coronado da un lato, Morero, Molina e De Risio dall'altro.

© Riproduzione Riservata.