Video/ Parma-Carpi (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 37^ giornata)

Video Parma Carpi (2-1): highlights e gol della partita di Serie B che si è disputata al Tardini e che si è conclusa con la vittoria interna degli uomini di Roberto D'Aversa.

22 aprile 2018 Stefano Belli

Video Parma Carpi (2-1), foto LaPresse

Il Parma tiene il passo del Palermo che tra le mura amiche del Barbera passeggia 3 a 0 contro l'Avellino: al Tardini, invece, vittoria di sofferenza per la squadra di D'Aversa che batte il Carpi per 2 a 1 grazie alla doppietta di Barillà che regala letteralmente i tre punti ai suoi al termine di una gara che si è rivelata fatale per ben quattro giocatori del Parma. Lucarelli, Vacca, Di Gaudio e Munari hanno dovuto lasciare il campo per problemi fisici, preoccupano in particolare le condizioni del numero 11 gialloblu che ha dovuto lasciare il terreno di gioco in barella, quasi in lacrime, con il ginocchio destro molto gonfio. I padroni di casa hanno dovuto chiudere la gara in dieci, pur con l'uomo in meno i ducali hanno respinto gli assalti disperati degli uomini di Calabro che nella seconda parte di gara avevano accorciato le distanze e riaperto la contesa con il tocco vincente di Poli che a ridosso del novantesimo ha anche sfiorato la doppietta a pochi passi da Frattali che come al solito è stato attento e bravissimo tra i pali nel salvare il risultato. Pur calando nel finale il Parma fa bottino pieno e mette pressione al Palermo e soprattutto al Frosinone che domani se la dovrà vedere con la capolista Empoli, mentre il Carpi perde sempre più contatto dalla zona play-off che a questo punto rischia di diventare un traguardo fuori dalla loro portata quando ormai mancano solamente cinque giornate al termine della regular season. Il prossimo weekend la formazione di D'Aversa andrà a fare visita alla Pro Vercelli, il Carpi ospiterà invece l'Avellino al Cabassi.

LE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni di Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ai microfoni di Sky Sport: "Siam qui a giocarci la promozione, il nostro segreto è vivere alla giornata, concentrandoci sulla singola partita senza badare alla classifica e alle avversarie. È stata una vittoria sofferta, soprattutto nel finale: siamo rimasti in dieci per colpa di un infortunio ma abbiamo tenuto duro fino al triplice fischio. Stiamo compiendo qualcosa di straordinario ma questo non ci deve far sentire appagati, anzi deve essere una spinta in più per fare ancora meglio nelle ultime cinque giornate che restano ancora da disputare. Dove sono i detrattori? Non lo so, ma le critiche costruttive ricevute nel corso della stagione hanno contribuito a far maturare la squadra e a farle compiere il salto di qualità, dopo il KO di Empoli i ragazzi hanno reagito nel migliore dei modi inaugurando un filotto di risultati che ci ha consentito di portarci a ridosso delle primissime. Ora testa alla Pro Vercelli".

Nel dopo gara il tecnico del Carpi, Antonio Calabro, è intervenuto nella sala stampa del Tardini: "Anche sullo 0-2 ho creduto che potessimo uscire dal campo con un risultato positivo, complimenti ai ragazzi che non si sono mai arresi e hanno sfoderato una prestazione maiuscola, siamo stati puniti oltremodo dal verdetto del campo, l'unico nostro errore è stato concedere la punizione dalla quale è poi nato il secondo gol del Parma. I play-off? Ho sempre detto che l'obiettivo principale era raggiungere la salvezza, tutto il resto è un di più anche se siamo rimasti a lungo a ridosso delle prime posizioni. La nostra non è una squadra che regala spettacolo? Mi interessa relativamente, anche se ritengo che difenderci e mettere in difficoltà gli avversari del turno per me può essere spettacolare".





