Video/ Salernitana-Cittadella (1-3): highlights e gol della partita (Serie B 37^ giornata)

Video Salernitana Cittadella (1-3): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 37^ giornata. La squadra di Venturato espugna l'Arechi e resta in corsa per i play-off.

22 aprile 2018 Stefano Belli

Video Salernitana Cittadella (1-3), foto LaPresse

C'è anche il Cittadella nella corsa verso i play-off: la squadra di Venturato espugna l'Arechi battendo la Salernitana per 3 a 1, un successo importante per la compagine veneta che in questa maniera stacca Foggia e Carpi che perdono contatto dalla top-8, ora la squadra di Stroppa si trova a -4 mentre è salito a sei lunghezze il gap della formazione di Calabro dall'ottavo posto. Undicesima battuta d'arresto in campionato per gli uomini di Colantuono che rimangono a +5 dalla zona play-out ma sono ancora ben lontani dalla salvezza matematica, servirà un cambio di ritmo già nella prossima partita contro il Brescia per evitare un finale di stagione in apnea. Il pomeriggio per i padroni di casa non comincia nel migliore dei modi con il quarto gol in stagione di Schenetti che su assist di Settembrini trafigge Radunovic e gela l'Arechi. Nei minuti successivi, non paghi del vantaggio, i giocatori del Cittadella vanno a caccia del raddopio con Radunovic che salva su Kouamé ma non può nulla sulla conclusione vincente di Salvi che sembra mettere in ghiaccio i tre punti ancor prima dell'intervallo. Salernitana sfortunatissima con il palo di Rosina ma che a inizio ripresa accorcia le distanze e riapre la contesa con Schiavi che di testa batte Alfonso e ridà speranza ai tifosi assiepati sugli spalti. I padroni di casa sfiorano addirittura il pari con il nuovo entrato di Rossi che ha voluto imitare il compagno di squadra senza però avere la stessa fortuna. Dopo il momento di sbandamento gli ospiti tornano in carreggiata e si procurano un calcio di rigore con Settembrini abbattuto da Casasola dentro l'area di rigore: il direttore di gara indica prontamente il dischetto, Salvi dagli undici metri si fa però ipnotizzare da Radunovic che tiene ancora a galla i suoi. Almeno fino all'80' quando Schenetti chiude le danze dopo averle aperte nel primo tempo con la doppietta personale, in precedenza Bartolomei aveva scheggiato il palo, così come Vitale che nel recupero poteva rendere il match nuovamente interessante. Sabato prossimo, come avevamo già anticipato, altro impegno casalingo per i granata che ospiteranno il Brescia, il Cittadella tornerà al Tombolato per affrontare il Foggia, quest'ultimo sarà una sorta di ultima spiaggia per i satanelli che puntano ai play-off dopo aver ottenuto la permanenza in cadetteria anche per la prossima stagione.

LE DICHIARAZIONI

Il commento di Roberto Venturato, allenatore del Cittadella: "Vittoria fondamentale quella ottenuta qui all'Arechi, avevamo il dovere di mettere in sicurezza la nostra posizione in zona play-off e ci siamo riusciti, dimostrando che abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela agli spareggi. Non dobbiamo porre limiti alle nostre ambizioni, soprattutto quando lavori in una società seria gestita da un imprenditore che pensa in grande, ancora non siamo pronti per la promozione diretta in Serie A ma per il secondo anno di fila arriveremo tra le prime otto della Serie B e questo può essere un ottimo punto di partenza per la prossima stagione. La Salernitana è una squadra che ha un grande potenzialità ma non sempre riesce a esprimerlo, abbiamo saputo sfruttare questo punto debole per punirli e resistere alla loro rimonta".





© Riproduzione Riservata.