Video/ Sassuolo Fiorentina (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 34^ giornata)

Video Sassuolo Fiorentina (1-0): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 34^ giornata. A decidere la sfida è bastata la rete di Politano nel primo tempo.

22 aprile 2018 Michela Colombo

Video Sassuolo Fiorentina (LaPresse)

Si chiude sull’1-0 la partita della Serie A tra Sassuolo e Fiorentina: secondo KO di fila quindi per i viola che chiudono questa sfida della 34^ giornata di campionato pure in dieci dopo l’espulsione per doppia ammonizione di Dabo, occorsa al 30’ del primo tempo. A decidere la partita al Mapei Stadium è stata la rete di Politano arrivata al 41’ del primo tempo, grazie all’assist di Adjapong. Andando ora a controllare qualche statistica del match vediamo che i neroverdi hanno messo a bilancio il 45% del possesso palla ma segnato il maggior numero di tiri, ben 10 di cui 6 sono stati indirizzati verso la porta avversaria: a ciò aggiungiamo anche 21 punizioni, 4 corner e una sola parata. Per la Fiorentina i numeri invece raccontano del 55% di possesso palla, 6 tiri di cui uno solo verso la porta avversaria e 3 fuori, 22 punizioni e 5 parate.

LE DICHIARAZIONI

C’è chiaramente soddisfazione in casa del Sassuolo per la vittoria ottenuta e al termine del match il tecnico neroverde Iachini ha dichiarato ai microfoni di Raisport: “Devo dar merito ai ragazzi per quello che stanno facendo, per l’ottavo risultato utile consecutivo. Si stanno mettendo in luce anche diversi giovani, era un cammino difficile ma la squadra ha capito quello che doveva fare”. Di diverso tono le parole di Stefano Pioli, allenatore dei toscani: “L’inferiorità numerica ci ha creato qualche difficoltà, la gara era molto equilibrata. Adesso per noi è molto difficile, dobbiamo provare a vincere le prossime partite per privare a toglierci ancora qualche soddisfazione”.

