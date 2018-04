Video/ Siena Cuneo (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 36^ giornata)

Video Siena Cuneo (1-0): highlights e gol della partita valida nella 36^ giornata della Serie C. Ai biancoeri basta la rete di Iapichino nel primo tempo.

22 aprile 2018 Federico Giuliani

Video Siena Cuneo (LaPresse)

Siena-Cuneo termina con il risultato finale di 1-0 in favore dei toscani. Pronti, via. Il Siena parte con il piglio di chi vuole immediatamente mettere in chiaro la situazione. I bianconeri tengono in mano il pallino del gioco con una notevole superiorità territoriale, ma il Cuneo si difende con ordine. Gli ospiti, che non hanno intenzione di fare la figura dello sparring partner di turno, sono pronti a far male in contropiede. C'è davvero poco da segnalare al Franchi, in un primo tempo avaro di emozioni dove le due squadre non hanno giocato un buon calcio. Inizia bene il Siena, desideroso di sbloccare il match, ma ben presto i toscani si affievoliscono complice l'eccellente organizzazione rivale.

SUSSULTO DEL CUNEO

L'unico sussulto arriva 33': dagli sviluppi di un calcio di punizione per gli ospiti, Dell'Agnello prova a colpire sul secondo palo, trovando l'attenta risposta di Pane. Tra l'altro, l'attaccante del Cuneo era anche in fuorigioco. Nel finale, al 43', il Siena passa in vantaggio: Iapichino lascia partire una conclusione al bacio dai 30 metri che batte Moschin. Nella ripresa si alzano leggermente i ritmi. Al 56' il Cuneo sfiora il pareggio: dagli sviluppi di un calcio di punizione, Schiavi pesca in area senese il colpo di testa di Conrotto, salvato miracolosamente da Pane. Due minuti più tardi arriva la risposta del Siena, che colpisce la traversa con Marotta. Di fatto è questa l'ulitma emozione di un match davvero poco divertente.

