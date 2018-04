Video/ Siviglia Barcellona (0-5): highlights e gol della partita (Finale Copa del Rey)

Video Siviglia Barcellona (risultato finale 0-5): highlights e gol della partita, finale della Copa del Rey 2018. Il trofeo va ai blaugrana, già campioni in carica.

22 aprile 2018 Alessandro Rinoldi

Video Siviglia Barcellona (LaPresse)

Allo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid il Barcellona supera il Siviglia per 5 a 0 e si aggiudica la Coppa del Re. Nel primo tempo i blaugrana prendono in mano le redini del match sin dai suoi istanti iniziali, schiacciando e concedendo poco o nulla ai biancorossi. I catalani riescono a portarsi in vantaggio al 14' grazie a Suarez, perfettamente servito da Coutinho a sua volta bravo ad eludere il fuorigioco sul lancio in profondità di Cillessen. Al 28', complice una deviazione, il capitano Iniesta, in partenza per la Cina, colpisce la traversa e, al 31', servito di tacco da Jordi Alba, Messi firma il raddoppio; il triangolo di quest'ultimo con Suarez al 40' vale poi il tris e la doppietta personale dell'ex Liverpool. In avvio di secondo tempo, nonostante l'ingresso di Sandro Ramirez per Correa, il copione non cambia ed il capitano Iniesta sigla il poker ancora su assist di Messi al 52'. Proprio il subentrato Sandro commette un errore madornale sprecando un'ottima opportunità al 64', quando spara addosso a Cillessen invece di servire un compagno tutto solo al centro dell'area. Al 69' Coutinho trasforma il calcio di rigore concesso per fallo di mano di Lenglet, realizzando così la cinquina definitiva. Il Barcellona, ormai prossimo al titolo anche nella Liga essendo primo a 12 punti di distanza dall'Atletico Madrid, conquista un posto in Champions League per la prossima stagione grazie al successo nel torneo mentre il Siviglia, ad appena 5 partite dal termine, cercherà la qualificazione alle Coppe Europee in campionato.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro riportate da As.com, emerge chiaramente come il Barcellona, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 64,2%, abbia conquistato meritatamente la vittoria. I blaugrana hanno perso un pallone in più rispetto ai biancorossi, 106 a 105, ma ne hanno pure recuperati un numero maggiore, 60 a 53. In fase offensiva i catalani sono stati molto più precisi degli andalusi a giudicare dal 3 a 6 nei tiri larghi, 9 a 5 invece le conclusioni nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Siviglia è stata la squadra più fallosa visto il 17 a 9 nei falli commessi e l'arbitro Jésus Gil Manzano ha estratto il cartellino giallo 5 volte ammonendo rispettivamente Mercado, Escudero e Vazquez da un lato, Iniesta e Busquets dall'altro.

