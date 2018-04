Video/ Spal Roma (0-3): highlights e gol della partita (Serie A 34^ giornata)

Video Spal Roma (0-3): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 34^ giornata. Le immagini salienti della partita allo stadio Mazza (21 aprile)

22 aprile 2018 Umberto Tessier

Video Spal Roma - La Presse

La Roma espugna il campo della Spal grazie all'autorete di Vicari, Nainggolan e Schick. Vittoria importantissima per mantenere la terza posizione in attesa del match della Lazio impegnata in casa contro la Sampdoria. Andiamo ora a scoprire le statistiche del match. Possesso palla nettamente a favore della Roma, 61% contro il 39% dei padroni di casa. Tre le parate decisive di Meret contro l'unica di Alisson. I tiri totali sono stati cinque contro quindici esatta fotografia del dominio della Roma. Riguardo le statistiche personali grande protagonista El Shaarawy grazie a tre tiri in porta e quattro occasioni da gol create. Cionek ha recuperato otto palloni mentre Nainggolan ha perso la sfera in sette occasioni. Vittoria ampiamente meritata della Roma che ha letteralmente dominato al Paolo Mazza.

LE DICHIARAZIONI

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, è intervenuto al termine del match vinto contro la Spal. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono tante cose positive, anche perché la SPAL arrivava da otto risultati utili. Abbiamo avuto un buon approccio, abbiamo lavorato sulla testa dei giocatori. Sono contento per Patrik e per il suo sorriso. I risultati danno ancora più forza a questo mio modo di lavorare. È un passaggio da fare per diventare grandi. Voglio far sentire il gruppo importante. Questo è il mio modo di lavorare. Sono soddisfatto della risposta di tutti. Noi non abbiamo bisogno di un singolo, ma di un gruppo. C’è grande entusiasmo ed euforia. Tutti hanno evidenziato l’importanza di queste gare. Grande disponibilità da parte di tutto. Io dico sempre che bisogna avere la capacità di sorridere ed essere seri allo stesso modo". Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha commentato così la sconfitta contro la Roma ai microfoni di Sky Sport: "Siamo partiti benino, affrontando una squadra forte come la Roma. Abbiamo commesso errori in fase di uscita, sapevamo sarebbero venuti ad aggredirci col baricentro alto. Dopo il primo gol ci siamo disuniti, non è stata una delle nostre migliori giornate. E bisogna anche fare i complimenti ai nostri avversari: ci è mancata un po' di lucidità ed un pizzico di coraggio. Forse abbiamo pagato anche le tre partite in una settimana, è anche uscito il primo caldo. La differenza tecnica e fisica si è fatta sentire, ma guardiamo avanti e pensiamo al nostro obiettivo".

SPAL ROMA, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

