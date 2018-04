Albinoleffe-Reggiana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Albinoleffe-Reggiana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma lunedì 23 aprile 2018.

23 aprile 2018 Fabio Belli

Diretta Albinoleffe-Reggiana, LaPresse

Albinoleffe-Reggiana, diretta dal signor Vigile di Cosenza, lunedì 23 aprile 2018 alle ore 20.30, sarà il posticipo che chiuderà ufficialmente il programma della trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. L'ultimo pareggio casalingo contro il Bassano è costato alla Reggiana l'ennesimo controsorpasso al secondo posto del girone B di Serie C, subito dalla Sambenedettese. La formazione granata, che dopo il tracollo interno contro il Mestre aveva comunque rinunciato alle velleità di primo posto, proverà a giocarsi le ultime chance per la seconda piazza partendo proprio da questa delicata trasferta bergamasca.

L'Albinoleffe è reduce da un buon punto conquistato sul campo della capolista Padova, ed è ad un solo punto di distanza dal Renate decimo e a due lunghezze dal Pordenone e dalla Triestina all'ottavo posto. Il che significa che per i seriani la qualificazione ai play off è ancora assolutamente possibile, a patto di riuscire a trovare la giusta contintuità in queste tre partite che restano in campionato. I play off sarebbero un premio importante per una squadra comunque soddisfatta di essersi salvata con ampio margine, ma che nella prima metà della stagione aveva dato l'impressione di potersi giocare tranquillamente la post season. La Reggiana cercherà per forza nei play off il tanto sospirato salto di qualità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE REGGIANA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. I padroni di casa seriani schiereranno Coser in porta e una difesa a tre con Zaffagnini, Solerio e Gavazzi impiegati come titolari. Il romeno Gusu sarà l'esterno di fascia destra e Gelli il laterale mancino, mentre nella zona centrale di centrocampo si muoveranno Di Ceglie, Nichetti e Giorgione. In attacco, l'ivoriano Kouko farà coppia con Colombi. Risponderà la Reggiana con Facchin tra i pali, Vignali sull'out difensivo di destra e Panizzi sull'out difensivo di sinistra, mentre Ghiringhelli e Bastrini saranno impiegati come difensori centrali. A centrocampo partiranno dal primo minuto il francese Genevier, Bovo e Carlini, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Altinier, Cesarini e Cattaneo.

TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico tra le due squadre vedrà l'Albinoleffe allenato da Max Alvini schierato con il 3-5-2, e la Reggiana guidata in panchina da Sergio Eberini schierata con il 4-3-3. Nel match d'andata di questo campionato, disputato al Mapei Stadium, netta vittoria della Reggiana che si è imposta con un quattro a uno segnato da una tripletta di Altinier e da un gol di Cesarini, mentre i seriani hanno accorciato le distanze con Nichetti. L'ultimo precedente in casa dell'Albinoleffe risale al 5 aprile 2017, pari uno a uno con gol granata di Sbaffo e pari dei padroni di casa di Gavazzi. L'ultima vittoria dell'Albinoleffe risale al 23 febbraio 2014, uno a zero con rete decisiva del maliano Karamoko Cissé.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione seriana è quotata 2.75 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 2.50 la possibilità dell'affermazione in trasferta emiliana. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.40 e 1.55.

