Catania-Trapani/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catania-Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma lunedì 23 aprile 2018.

Catania-Trapani, diretta dal signor Massimi di Termoli, lunedì 23 aprile 2018 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Questo scontro diretto allo stadio Massimino rappresenta molto probabilmente l'ultima spiaggia per il Trapani per provare a insidiare il secondo posto del Catania. Gli etnei a loro volta, solo vincendo potranno avvicinare ad un solo punto di distanza il Lecce primo in classifica, tentando poi il tutto per tutto per piazzare l'eventuale sorpasso nelle ultime due giornate di campionato, e cercare dunque la promozione diretta in Serie B.

La scorsa giornata è stata interlocutoria nella lotta per il primo posto, due impegni facili contro le ultime due della classe, con il Lecce che ha avuto facilmente ragione del Fondi e il Catania che ha fatto lo stesso sul campo dell'ormai derelitto Akragas. Per i rossoazzurri il grande rimpianto è lo scorso pareggio contro la Juve Stabia: avendo vinto quella sfida, un successo contro il Trapani poteva significare il clamoroso sorpasso al primo posto del girone C di Serie C, ai danni dei salentini. La lotta per la prima piazza nel raggruppamento meridionale del campionato di terza serie è stata appassionante, anche grazie a un Trapani che ha mancato gli appuntamenti decisivi, però, per proporsi concretamente per l'immediato ritorno in cadetteria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, collegandosi sul canale 57 del digitale terrestre, Rai Sport HD, e in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno sul sito raisport.rai.it.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA TRAPANI

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Massimino di Catania. Etnei padroni di casa schierati con Pisseri tra i pali, Esposito in posizione di terzino destro e Porcino in posizione di terzino sinistro, mentre Tedeschi e Blondett saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio per Lodi, Biagianti e Mazzarani, mentre il gambiano Menneh, lo sloveno Barisic e Curiale partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo. Risponderà il Trapani con Furlan tra i pali, Fazio, Drudi e Pagliarulo titolari nella difesa a tre, mentre Marras si muoverà sulla corsia laterale di destra e Bastoni sulla corsia laterale di sinistra. Corapi, Palumbo e Scarsella giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre Polidori ed Evacuo faranno coppia sul fronte offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Moduli tattici a confronto: il Catania allenato da Cristiano Lucarelli sarà schierato con un 4-3-3, 3-5-2 per il Trapani guidato in panchina da Alessandro Calori. Nel match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Provinciale di Erice, vittoria per due a zero del Trapani che si è imposto con il punteggio di due a zero grazie alle reti di Silvestri e Reginaldo. Quattro a uno per gli etnei nell'ultimo precedente disputato a Catania l'11 aprile 2015, quando entrambe le formazioni militavano nel campionato di Serie B. I granata si erano portati in vantaggio con un rigore trasformato da Terlizzi, ma il risultato è stato poi ribaltato dai gol messi a segno da Schiavi (doppietta), Castro e da un autogol dello stesso Terlizzi.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione etnea è quotata 1.75 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.40 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 4.33 la possibilità dell'affermazione in trasferta dei granata. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.40 e 1.55.

