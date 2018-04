Chelsea Barcellona/ Youth League streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Chelsea Barcellona info streaming video e tv della finale di Youth League: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che assegna il titolo (oggi 23 aprile)

23 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Chelsea-Barcellona Youth League, LaPresse (repertorio)

Chelsea Barcellona si gioca alle ore 17.00 presso il Colovray Sports Centre di Nyon, in Svizzera, ed è la finale della Youth League 2017-2018, il massimo torneo calcistico giovanile continentale che la Uefa organizza in parallelo alla Champions League dei grandi. Secondo un formato ormai consolidato nelle ultime stagioni, le quattro squadre che si sono qualificate per le semifinali danno vita a una Final Four che si disputa a Nyon, la località svizzera nella quale ha sede la Uefa. Campo neutro per eccellenza dunque, dove venerdì pomeriggio hanno avuto luogo le due semifinali che hanno promosso appunto Chelsea e Barcellona all’odierna finale: gli inglesi hanno avuto la meglio solamente dopo i calci di rigore sul Porto, mentre il Barcellona ha vinto una pirotecnica partita caratterizzata da nove gol con il Manchester City. Una sfida tra due vivai d’eccellenza: per quanto riguarda il Barcellona, basta pensare ai tanti giovani lanciati nel grande calcio dai catalani, ma il Chelsea è l’unica squadra che ha vinto per due volte la Youth League e anche questo vorrà pur dire qualcosa…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chelsea Barcellona, pur essendo la finale di questa edizione della Youth League, non sarà trasmessa oggi pomeriggio in diretta tv da canali televisivi in italiano e non ci sarà nemmeno una diretta streaming video. Di conseguenza, per tutti gli appassionati di calcio giovanile che vorranno seguire l’andamento del match, il punto di riferimento fondamentale sarà il sito ufficiale della Uefa che nella sezione dedicata alla Youth League (la trovate all’indirizzo http://www.uefa.com/uefayouthleague) seguirà l’incontro con aggiornamenti e cronaca in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA BARCELLONA

Parlando delle probabili formazioni di Chelsea Barcellona, è chiaro che entrambe le compagini schiereranno i loro migliori ragazzi per questa finale, ma avendo giocato appena tre giorni fa le semifinali potrebbe essere necessaria qualche accortezza. In ogni caso, è inevitabile assumere come base di partenza i titolari delle partite di venerdì: per il Chelsea un 3-4-3 con la retroguardia a tre formata da Sterling, Chalobah e Grant davanti all’estremo difensore Cumming; a centrocampo la coppia in mediana Gallagher-McCormick, con James esterno destro e Familio-Castillo sulla fascia sinistra; infine il tridente con Redan prima punta fra le due ali, St Clair a destra e Hudson-Odoi a sinistra. Nel Barcellona possiamo invece disegnare il classico 4-3-3 con Pena fra i pali: Morey terzino destro, difensori centrali Comas e Mingueza, Miranda a sinistra; nel terzetto di centrocampo Orellana, Collado e Ricard Puig; infine il tridente d’attacco, composto dagli esterni Marques e Carles Perez e dalla prima punta Ruiz.

