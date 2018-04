Festa a Napoli/ Video, delirio a Capodichino: migliaia di tifosi attendono la squadra dopo vittoria sulla Juve

Video Juventus Napoli: la grande festa partenopea esplode tra le strade della città e all'aeroporto di Capodichino, dove diecimila tifosi hanno accolto la squadra di ritorno da Torino

23 aprile 2018 Claudio Franceschini

Video Juventus Napoli, la festa dei tifosi partenopei (Foto LaPresse)

Dopo l’impresa, la grande festa. La vittoria del Napoli sul campo della Juventus ha riaperto la lotta allo scudetto e riversato migliaia di tifosi per le strade: le immagini e i reportage sono quelli di una grande notte. Il particolare più importante, cioè il fatto che lo scudetto non sia ancora stato vinto e che, anzi, i bianconeri siano ancora primi in classifica, al momento importa poco: conta il fatto di aver vinto a Torino, di aver espugnato per la prima volta l’Allianz Stadium, di aver reso possibile un tricolore che fino a una settimana fa era considerato perso. Per questo i tifosi del Napoli hanno risposto: in diecimila si sono riversati all’aeroporto di Capodichino per accogliere la squadra che, capitanata da Marek Hamsik e spinta dalla zuccata di Kalidou Koulibaly, ha centrato la grande vittoria, quella che tiene vivo il sogno, che anzi lo avvicina e lo rende più concreto di quanto fosse mai stato nelle ultime stagioni. In città dunque fuochi d’artificio, bagni nella fontana, caroselli lungo le vie. In tangenziale, auto bloccate in fila o addirittura parcheggiate, perchè c’era tanta voglia di fare festa e allora si è deciso di proseguire a piedi, fino allo scalo dal quale sarebbero emersi gli eroi di Torino. Il Napoli è comparso intorno alle 2.45 della mattina: l’ora tarda non ha spaventato nessuno, un delirio di colore azzurro durato fino alle 4 e trasferitosi poi a Castel Volturno, dove altre centinaia di persone aspettavano la squadra. Magari non saremo ancora al livello di fine anni Ottanta - anche perchè allora il tricolore era stato preso - ma ci siamo vicini, e questo potrebbe essere soltanto un preludio

IL NAPOLI E LO SCUDETTO

Appunto: la domanda è cosa succederà qualora il Napoli dovesse realmente vincere lo scudetto. Il punto è che adesso la possibilità è più che concreta: i partenopei sono dietro di un punto e la Juventus rimane ancora padrona del proprio destino. La Juventus però deve ancora giocare a San Siro contro l’Inter (sabato sera) e poi all’Olimpico, contro la Roma: entrambe le squadre sono in lotta per un posto in Champions League, ed è lecito pensare che i giallorossi lo saranno ancora alla penultima giornata. Il Napoli affronterà la Fiorentina al Franchi domenica, poi Torino in casa, Sampdoria a Marassi e Crotone al San Paolo. Già nel prossimo fine settimana potrebbe arrivare il sorpasso; pareggiando a Crotone e perdendo la sfida diretta, la Juventus non ha più alcun margine utile di manovra, e anche solo non vincendo contro una tra Inter e Roma si troverebbe alle spalle del Napoli che adesso, con il vento in poppa e in totale fiducia, può benissimo vincere le quattro partite restanti. Per questo motivo ieri notte è esplosa la grande festa: non è (tanto) per la vittoria contro la Juventus, è perchè il -1 che si è creato nella classifica della Serie A ha davvero il sapore di uno scudetto che, dopo un’attesa di 28 anni, può finalmente tornare nelle mani di un popolo, quello partenopeo, che ha aspettato da troppo tempo.

