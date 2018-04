Frosinone Empoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Frosinone Empoli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo di lusso di Serie B per la 37^ giornata (oggi 23 aprile)

23 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Frosinone-Empoli, LaPresse

Frosinone Empoli sarà diretta dall’arbitro Abbattista; la partita si gioca oggi, lunedì 23 aprile, e sarà un posticipo davvero di lusso per chiudere la 37^ giornata di Serie B allo stadio Benito Stirpe, alle ore 20.30. Il Frosinone ospita dunque la capolista Empoli in una partita che profuma di Serie A, ormai vicinissima per i toscani di Aurelio Andreazzoli, ancora tutta da conquistare per i ciociari di Moreno Longo che hanno tutte le carte in regola per ambire al secondo posto e dunque all’altra promozione diretta, ma naturalmente rischiano ancora di essere costretti a disputare i playoff, con tutti i rischi del caso - come a Frosinone ricordano purtroppo benissimo dalla scorsa stagione. Naturalmente vincere contro la capolista sarebbe un enorme passo avanti: per l’Empoli invece una nuova vittoria sarebbe il sigillo di fatto definitivo a una promozione che in ogni caso difficilmente può ancora essere messa a rischio per la gioiosa macchina da gol di mister Andreazzoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Frosinone Empoli sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che il campionato cadetto è un’esclusiva Sky. La copertura sarà comunque ottima per la partita delle ore 20.30: l’appuntamento è infatti su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Benito Stirpe anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE EMPOLI

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Frosinone Empoli. La premessa è semplice: per il big-match non si fanno troppi calcoli, e questo dovrebbe valere sia per Moreno Longo sia per Aurelio Andreazzoli. Il Frosinone dunque dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 con Bardi in porta, protetto dalla retroguardia a tre con Ariaudo, Terranova e Krajnc; Paganini esterno destro, poi nel cuore della mediana Chibsah, Maiello e Kone, infine Beghetto a sinistra per completare il folto centrocampo a cinque; in attacco ecco invece la coppia formata da Dionisi e Ciano, in assenza dell’infortunato Ciofani. L’Empoli risponderà con il 4-3-1-2: Gabriel fra i pali; Di Lorenzo terzino destro, Maietta e Luperto difensori centrali, Pasqual a sinistra; nel terzetto di centrocampo Krunic, Castagnetti e Bennacer; in attacco invece l’emergenza per Andreazzoli è passata, dunque ecco Zajc trequartista alle spalle naturalmente di Caputo e Donnarumma.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico piuttosto incerto per questa partita fra Frosinone ed Empoli, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, come è anche giusto che sia quando si tratta di una sfida così appassionante. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Frosinone pagherebbe 2,30 volte la posta in palio, mentre la quota sale anche se non di molto per la vittoria esterna dell’Empoli, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 3,15. Per un soffio ancora più alta è infine la quota per il pareggio allo Stirpe: il segno X è proposto infatti a 3,20.

