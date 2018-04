Genoa Verona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Genoa Verona info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del Monday Night di Serie A per la 34^ giornata (oggi 23 aprile)

23 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Genoa Verona - LaPresse

Genoa Verona sarà diretta dall’arbitro Gavillucci; la partita si gioca oggi, lunedì 23 aprile, come ultimo posticipo che chiuderà la 34^ giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Marassi per una partita che sarà molto più importante per gli ospiti piuttosto che per i padroni di casa. Il Genoa di Davide Ballardini infatti ha 38 punti ed è virtualmente già salvo: naturalmente il Grifone cercherà comunque la vittoria, per superare la simbolica quota 40 e festeggiare davanti ai propri tifosi una salvezza che sarebbe a quel punto definitiva. La posta in palio è però decisamente più alta per l’Hellas Verona di Fabio Pecchia, che essendo penultimo con appena 25 punti vede le proprie speranze di salvezza appese a un filo. Naturalmente tutto è ancora possibile, ma è chiaro che solamente con una vittoria i gialloblù tornerebbero a pieno titolo in corsa. La metafora è spesso abusata, ma stavolta possiamo parlare davvero di ultima spiaggia - e non solo perché a Marassi siamo molto vicini al mare…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Genoa Verona sarà visibile in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare, sia sul digitale terrestre. La copertura sarà dunque ottima per la partita delle ore 20.45: l’appuntamento è su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 oppure su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Ferraris anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA VERONA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Genoa Verona. Problemi in difesa per Davide Ballardini, dal momento che le assenze del Genoa si concentrano tutte nella retroguardia: possibile dunque la presenza di Pereira dal primo minuto al fianco di Rossettini e Zukanovic davanti a Perin. Due dubbi a centrocampo: ballottaggio fra Lazovic e Rosi come esterno destro e poi anche fra Rigoni e Bessa, mentre non ci dovrebbero essere dubbi su Bertolacci, Hiljemark e Laxalt. Infine in attacco c’è il dubbio fra Galabinov e Lapadula per affiancare Pandev. Passando al Verona, la squalifica di Ferrari si aggiunge alle assenze degli infortunati, su tutti Kean: Felicioli potrebbe essere il terzino destro ed è l’unico dubbio nella difesa a quattro davanti a Nicolas. A centrocampo si annuncia il terzetto con Romulo, Franco Zuculini e Valoti, dubbi invece in attacco dove potrebbe rivedersi Matos e c’è anche il ballottaggio Verde-Petkovic, ma l’unica certezza è Cerci.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico nettamente favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Genoa e Verona, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, anche se la posta in palio è importante soprattutto per l’Hellas. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Genoa infatti pagherebbe appena 1,45 volte la posta in palio, mentre la quota è ampiamente superiore per la vittoria esterna del Verona, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 7,75. A un livello intermedio piuttosto interessante si colloca invece la quota per il pareggio a Marassi: il segno X è proposto infatti a 4,00.

