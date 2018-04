JUVENTUS, ALLEGRI SUONA LA CARICA/ Il ko contro il Napoli complica la corsa allo Scudetto, ma il mister...

Juventus, Allegri suona la carica dopo la sconfitta contro il Napoli che ha riaperto i discorsi per lo scudetto: il tecnico bianconero chiede qualche sacrificio in più ai suoi.

23 aprile 2018 - agg. 23 aprile 2018, 15.17 Stella Dibenedetto

Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri ha davvero alzato i toni alla fine della gara Juventus Napoli persa dai suoi all'ultimo minuto a causa di un gol di Kalidou Koulibaly sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il tecnico ha voluto difendere i suoi ragazzi nonostante la strada verso lo Scudetto si è decisamente complicata: "Giochiamo 57 partite a stagione, mentre gli altri a novembre stanno già fuori da tutto. Credete sia facile arrivare per quattro anni di fila in finale di Coppa Italia e di centrarne due di Champions con due eliminazioni all'ultimo minuto? A questi ragazzi non si può dire davvero niente. Siete riusciti a far arrabbiare persino me che sono sempre tranquillissimo". Sicuramente i bianconeri si sono complicati la strada verso lo Scudetto, ma è pur vero che c'è un punto di vantaggio sul Napoli e la voglia di fare la storia andando a vincere il settimo titolo di fila. Servirà grande concentrazione, ma i bianconeri sanno come gestire queste difficoltà anche se il Napoli fa paura. (agg. di Matteo Fantozzi)

PER VINCERE SERVE QUALCOSA DI PIÙ

Chi porterà a casa lo scudetto tra Juventus e Napoli? Lo scontro diretto dello Stadium ha riaperto tutti i discorsi e aumentato le speranze della squadra di Sarri che ha, dalla sua parte, un calendario più agevole e un'intera città che ha festeggiato dopo la sconfitta dei tre punti come se lo scudetto fosse stato già conquistato. L'aspetto psicologico sarà fondamentale per la fine della stagione. Nonostante la Juventus sia abituata a pressioni di questo tipo, Allegri è consapevole che il ko contro i partenopei potrebbe togliere qualche certezza ai suoi. In vista delle ultime quattro partite, il tecnico bianconero lancia un messaggio forte e chiaro ai suoi invitandoli a fare un altro piccolo sacrificio e, soprattutto, a tirare fuori la grinta e la mentalità vincente che contro il Napoli è mancata. Un solo punto separa Juventus e Napoli: i bianconeri hanno lo scudetto nella proprie mani ed è per questo che Allegri non vuole lasciare nulla al caso.

JUVENTUS, ALLEGRI SUONA LA CARICA

La sconfitta contro il Napoli e la conseguente riapertura dei discorsi per lo scudetto potrebbe lasciare un segno pesante sulla Juventus, attesa dai prossimi match contro Inter, Bologna, Roma e Verona. Un calendario difficile considerando che la squadra bianconera, contro gli uomini di Sarri, è apparsa piuttosto spenta e con poche energie. Consapevole che il Napoli, oltre ad un calendario sulla carta più agevole (Fiorentina, Torino, Sampdoria e Crotone le ultime partite che attendono gli uomini di Sarri), può contare sulla forza psicologica derivante dall'importante vittoria, Massimiliano Allegri suona la carica e invita i suoi agli ultimi sacrifici per portare a casa lo scudetto. "Sapevamo che il campionato quest'anno sarebbe stato difficile e il Napoli sta facendo grandissime cose. Ora mancano quattro partite, abbiamo una settimana per recuperare le energie e preparare al meglio questo finale. Bisogna essere bravi e avere la serenità perché abbiamo ancora un punto di vantaggio, bisogna fare qualcosa di straordinario", ha detto Allegri ai giornalisti presenti al Coni per l’incontro tra club di Serie A e Coni, come si legge sulla Gazzetta dello sport.

JUVENTUS, COSA MANCA ALLA SQUADRA DI ALLEGRI PER LO SCUDETTO

Sulla carta, pur avendo delle partite più difficili da affrontare rispetto al Napoli, la Juventus ha comunque le carte in regola per portare a casa lo scudetto. Ai bianconeri, infatti, bastano quattro vittorie per raggiungere l’obiettivo ma, quest’anno, il tricolore non è così scontato. Il big match contro il Napoli è stato un flop per la Vecchia Signora. E non solo per il risultato finale. I bianconeri sono apparsi stanchi, senza motivazioni e soprattutto scarichi. La Juventus ha lasciato ogni iniziativa agli uomini di Sarri non creando mai problemi alla difesa partenopea che, più volte, ha rischiato di fare male a Buffon e ai suoi. Nonostante, dal punto di vista mentale e fisico, il Napoli sia meno forte della Juventus, appare in pole per la conquista dell’ambitissimo scudetto. Allegri lo sa ed è per questo che cerca di tirare acqua al suo mulino per caricare i suoi per l’ultimo atto della stagione. “Ora ci aspettano partite difficili, così come ce l'hanno loro, e poi nel calcio non c'è mai niente di scontato. L'aspetto psicologico è molto importante, bisogna rimanere sereni. È un bel finale di stagione, molto interessante per tutti. Sono decisive tutte le partite".

