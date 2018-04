Milan Roma Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Milan Roma Primavera: info streaming video e tv. I giallorossi vanno nella tana del Daivolo nel posticipo della 26^ giornata del campionato giovanile.

23 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Milan Roma Primavera (LaPresse)

Milan Roma, diretta dall’arbitro Alessandro Meleleo, è la partita in programma oggi al Vismara e valida nella 26^ giornata del campionato Primavera: fischio d’inizio fissato alle ore 14.30. L’11^ turno di ritorno del campionato giovanile si chiude quindi questo lunedi 23 aprile con questo posticipo di gran lusso, visti i protagonisti chiamati in campo. Non va dimenticato poi che il match potrebbe risultare fondamentale pure per la classifica: alla vigilia della 26^ giornata infatti i rossoneri registrano appena la settima posizione in graduatoria ma con 36 punti. Sono quindi solo 9 lunghezze sui giallorossi, che invece stazionano al quarto gradino e pure arrivano a questo turno con alle spalle alcuni risultati negativi che fan ben sperare i tifosi del diavolo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Milan e Roma Primavera sarà trasmessa in diretta tv: come di consueto l’appuntamento è su Sportitalia, che trovate in chiaro al canale 60 del televisore (gli abbonati Sky vi possono accedere anche digitando il numero 225 del decoder). Per quanto riguarda la mobilità, potrete assistere a questa partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, perchè il sito www.sportitalia.com mette a disposizione il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA

Visti i pochi risultati che il 3-5-2 ha dato ai rossoneri nel corso dell’ultimo turno del campionato primavera è possibile che Alessandro Lupi torni al classico 4-3-3 per disegnare la probabile formazione del Milan. Ecco quindi che per i rossoneri potremmo vedere il quartetto difensivo con Campeol e Bellanova sull’esterno mentre al centro Bellodi e Gabbia si posizioneranno di fronte a Guarnone. Per la mediana spazio al capitano El Hilali, con Torressi e Pobega usati come mezz’ali. In attacco non mancherà poi Tsadjout prima punta con Mastour e Dias al suo fianco: la panchina però è ben ampia.

Per la Roma invece sarà di certo il 4-3-3 il modulo di partenza di Alberto De Rossi, con diversi titolari confermati. Spazio quindi a Romagnoli tra i pali con di fronte a sè il duo Cargelutti-Kastrati: toccherà a Valeau e Bouah coprire i corridoi esterni. Per la mediana ecco Marcucci in cabina di regia con Sdaigui e Riccardi che mezz’ali benchè di certo non manchino gli eventuali sostituti in panchina. Per il tridente giallorosso pochi i dubbi: Antenucci farà da prima punta con Corlu e Meadows a supporto.

