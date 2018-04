Probabili formazioni/ Liverpool Roma: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League semifinale)

Probabili formazioni Liverpool Roma: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti della semifinale di Champions League. Di Francesco potrebbe confermare la sua difesa a tre

23 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Liverpool Roma, Champions League (Foto LaPresse)

Liverpool Roma è la semifinale di andata della Champions League 2017-2018: le due squadre scendono in campo ad Anfield Road martedì 24 aprile, con calcio d’inizio alle ore 20:45. I giallorossi vivono una serata da sogno: non giocavano una semifinale di questa coppa addirittura da 34 anni, e il destino li ha incrociati a quel Liverpool che li aveva battuti ai rigori nella finale dello stadio Olimpico. Entrambe le squadre sono a questo livello con sorpresa, perchè non erano le favorite della vigilia; adesso ovviamente se la giocano a piene mani, con la sensazione che il pronostico sia decisamente in equilibrio perchè arrivati a questo punto può succedere di tutto. Andiamo allora a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco per la semifinale di andata della Champions League, e quali sono i dubbi che alla vigilia albergano ancora nella mente dei due allenatori, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Liverpool Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Liverpool Roma sarà un appuntamento in diretta tv del quale tutti potranno usufruire: la semifinale di Champions League sarà infatti trasmessa in chiaro su Canale 5, e in assenza di un televisore sarà anche possibile seguirla su Video Mediaset, usufruendo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Gli abbonati alla piattaforma Mediaset Premium avranno poi la doppia opzione: in questo caso i canali sono Premium Sport e Premium Sport HD, e anche qui si potrà seguire la partita di Anfield in diretta streaming video, semplicemente attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL ROMA

LE SCELTE DI KLOPP

Naturalmente Jurgen Klopp ha fatto turnover in campionato (2-2 sul campo del West Bromwich) e per martedì sera torna a presentare la formazione titolare: ha recuperato Joe Gomez ma il titolare a destra sarà Alexander-Arnold, con Robertson che dovrebbe giocare sull’altra corsia e la coppia centrale formata come sempre da Lovren e Van Dijk a protezione del tedesco Karius. A centrocampo come sappiamo non sono poche le defezioni: stagione finita per Matip, probabilmente anche per Emre Can e anche Lallana è infortunato. Dovrebbe allora giocare Henderson come playmaker davanti alla difesa, con Milner e Oxlade-Chamberlain in ballottaggio per la maglia di mezzala e Wijnaldum che in ogni caso dovrebbe essere l’altro interno, con licenza di inserirsi negli spazi e guardare la porta con la sua capacità di sfruttare i movimenti del tridente offensivo. Qui le sorprese non ci sono: il grande ex Mohamed Salah, 31 gol in Premier League, agisce partendo dalla corsia destra ma avrà libertà di movimento, dall’altra parte ci sarà Sadio Mané mentre la prima punta sarà Sadio Mané, unico giocatore tra quelli d’attacco ad essere partito dalla panchina nella partita di sabato pomeriggio.

GLI 11 DI DI FRANCESCO

Anche Eusebio Di Francesco ha fatto riposare i suoi migliori giocatori, o alcuni di questi, nella partita vinta a Ferrara: De Rossi e Dzeko tornano titolari e si potrebbe rivedere il 3-4-2-1 che tanto male aveva fatto al Barcellona. Dunque Juan Jesus torna ad affiancare Fazio e Manolas davanti a Alisson; si allargano sulle fasce Florenzi e Kolarov che giocano sulla linea dei centrocampisti, e qui senza troppe novità e sorprese De Rossi gioca insieme a Strootman, con Lorenzo Pellegrini che sarà arma tattica dalla panchina. Nainggolan avanza la sua posizione, e si piazza dunque sulla trequarti; insieme a lui dovrebbe esserci Cengiz Under, che ha recuperato la condizione e parte nettamente favorito rispetto a Schick. La prima punta è ovviamente Dzeko; la variazione rispetto a questo schema potrebbe prevedere la titolarità di Perotti, in questo caso potrebbe essere ripristinato il 4-3-3 con l’argentino largo a sinistra e la rinuncia a Juan Jesus nel settore difensivo.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL ROMA: IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Karius; 66 Alexander-Arnold, 4 Van Dijk, 6 Lovren, 26 Robertson; 21 Oxlade-Chamberlain, 14 Henderson, 5 Wijnaldum; 11 Salah, 9 Firmino, 19 S. Mané

A disposizione: 22 Mignolet, 12 Joe Gomez, 17 Klavan, 18 A. Moreno, 7 Milner, 28 Ings, 29 Solanke

Allenatore: Jurgen Klopp

Squalificati: -

Indisponibili: Matip, Emre Can, Lallana

ROMA (3-4-2-1): 1 Alisson; 44 Manolas, 20 Fazio, 5 Juan Jesus; 24 Florenzi, 16 De Rossi, 6 Strootman, 11 Kolarov; 17 Cengiz Under, 4 Nainggolan; 9 Dzeko

A disposizione: 28 Skorupski, 25 Bruno Peres, 7 Lo. Pellegrini, 30 Gerson, 92 El Shaarawy, 14 Schick, 8 Perotti

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Defrel

