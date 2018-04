Roma, nuovo sponsor sulla maglia è Qatar Airways/ Sulle divise giallorosse fino al 2021

Roma, nuovo sponsor sulla maglia è Qatar Airways: sulle divise giallorosse almeno fino al 2021, accordo davvero molto importante raggiunto da James Pallotta e dai suoi colleghi.

23 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Roma, nuovo sponsor sulla maglia è Qatar Airways - La Presse

La Roma dimostra di essere avanti anche dal punto di vista del marketing e dello studio di ogni minimo particolare come quello del nuovo sponsor che sarà lanciato nella partita più importante degli ultimi 35 anni della storia del club. Nella semifinale di domani contro il Liverpool infatti il brand Qatar Airways sarà presente sulle maglie della squadra giallorossa. Il commento del Presidente James Pallotta assume toni di grande soddisfazione, quando sottolinea: "Questo è il risultato di un confronto che abbiamo tenuto per ben otto mesi dietro le quinte grazie a un lavoro guidato dal nostro team commerciale di Londra con il supporto di quello di Roma. Arriva in un periodo molto importante per la società dentro e fuori dal campo. Grazie all'inizio dei lavori per il nuovo stadio entro la fine dell'anno e il raggiungimento delle semifinali di Champions per la prima volta dopo 34 anni i nostri tifosi stanno vivendo un momento emozionante".

CAMBIO DI SPONSOR

Fin dai tempi in cui sulla maglia della Roma compariva il marchio della nota azienda alimentare Barilla lo sponsor è stato un tratto indistinguibile per i tifosi giallorossi. Arriva ora una novità importante che porta il club capitolino direttamente nel futuro, infatti è stato firmato un accordo fino al 2021 con Qatar Airways. Una firma che frutterà alla Roma un grandissimo ricavo anche dal punto di vista economico, si parla infatti di circa 40 milioni di euro più bonus per i prossimi tre anni. Soldi che potrebbero quindi essere reinvestiti nel calciomercato per l'acquisto di calciatori importanti per rendere la squadra sempre più competitiva. Sui social network la Roma ha pubblicato una foto che mostra il marchio sulle maglie con protagonisti alcuni dei calciatori più importanti come Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Daniele De Rossi, Edin Dzeko e Alessandro Florenzi.

