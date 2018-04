Video/ Atalanta Torino (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 34^ giornata)

Video Atalanta Torino (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata della Serie A. Dea avanti con i gol di Freuler e Gosens.

Video Atalanta Torino (LaPresse)

L’Atalanta batte per 2-1 il Torino al termine di un match ben giocato ma in cui ha dovuto faticare più del previsto per avere ragione dei granata, capaci di impattare subito con Ljajic dopo il vantaggio di Freuler, trovando la rete della vittoria con Gosens. E anche le statistiche elaborate dopo il 90’ testimoniano come l’undici di Gasperini abbia sostanzialmente meritato: infatti, il possesso palla è stato leggermente a favore della Dea (54% rispetto al 46% della truppa di Mazzarri), laddove però i tiri totali hanno visto dominare nettamente la Dea (22 a 10) come pure in quelli indirizzati nello specchio della porta (8 a 1). Dal punto di vista dei corner conquistati, anche qui in nerazzurri si fanno preferire (11 contro i soli 4 dei granata), mentre un dato balza all’occhio: le ben 6 parate compiute dal portiere ospite Sirigu rispetto alle 0 del dirimpettaio Berisha. Infine, sostanziale parità nei falli commessi (19 a 19 per l’Atalanta) e nei cartellini gialli, 2 a testa.

LE DICHIARAZIONI

Negli spogliatoi dello stadio “Atleti Azzurri d’Italia” sono di umore opposto i tecnici di Atalanta e Torino: infatti, il punteggio di 2-1 permette ai padroni di casa di scavalcare il Milan al sesto posto, mentre per i granata tocca dire addio a qualsiasi ambizione europea. Gian Piero Gasperini, tecnico degli orobici, ha parlato in mixed zone della prestazione dei suoi giocatori e ha usato termini particolari per commentare la vittoria: “Quello di oggi è un grande passo avanti verso il sesto posto e ci arriviamo al momento giusto” ha detto il tecnico nerazzurro, aggiungendo che quella di oggi è stata la miglior partita della stagione, per maturità e sicurezza. “Sono molto felice anche se devo tenerlo dentro un po’: in pochissime realtà esiste un pubblico e uno stadio con un entusiasmo come il nostro e quando avremo un impianto di proprietà sarà fantastico” ha chiosato Gasperini. Sull’altro versante, invece, Walter Mazzarri, allenatore del Toro, si è lamentato del fatto che oggi non aveva a disposizione tutti gli uomini migliori: “Oggi siamo partiti bene, poi siamo calati: loro erano più brillanti su tutti i palloni” ha spiegato, pur non volendo rispondere alle domande sulla corsa europea terminata oggi. “L’Atalanta gioca insieme da due anni e se avessi avuto la rosa a disposizione avrei cambiato i tre dietro, ma non voglio trovare giustificazioni: su questo campo ci sta di soffrire” ha concluso con filosofia Mazzarri.

