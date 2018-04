Video/ Bassano Gubbio (0-1): highlights e gol della partita (Serie C 36^ giornata)

Video Bassano Gubbio (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, valida nella 36^ giornata della Serie C. Umbri al successo con la rete di Bergamini.

23 aprile 2018 Marco Guido

Video Bassano Gubbio (LaPresse)

Il Bassano si fa sorprendere in casa dal Gubbio che riesce a sbancare il Mercante per 0 a 1 grazie alla magistrale punizione di Bergamini che all'89' ha deciso un match dominato a lunghi tratti dai padroni di casa a cui è mancato solo il colpo del ko. Partono subito forte i padroni di casa che sfiorano il vantaggio già al 2' con un tentativo di Karkalis che dal limite dell'area ha calciato con potenza mettendo fuori di non molto. Al 10' ancora Bassano con Minesso il cui tiro dal limite dell'area è stato deviato in corner dall'attento Volpe che si è superato un minuto dopo all'11' quando ha respinto la gran botta scagliata da fuori area da Tronco. Dopo un avvio difficoltoso, gli ospiti hanno iniziato a macinare gioco sfiorando il vantaggio al 19' quando Marchi ha tentato un tiro al volo impattando una punizione dalla trequarti che Grandi è riuscito a deviare in corner con un gran intervento. Al 36' si ripete il duello quando Marchi ha colpito di testa su un cross di Pedrelli ma ancora una volta il portiere di casa è riuscito a respingere il suo tentativo aereo; il primo tempo si è così concluso sul punteggio di 0 a 0.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. La prima emozione della ripresa arriva già al 51' quando Bianchi ha pescato Minesso in area il cui tentativo dal limite dell'area è stato respinto dall'attento Volpe. Al 55' mister Colella ha deciso di stravolgere la propria formazione inserendo Stevanin, Gashi e Diop al posto di Karkalis, Tronco e Fabbro. Proprio uno dei neo-entrati Diop al 63' ha sfiorato il vantaggio con una conclusione dal limite dell'area che è stata respinta dalla traversa a Volpe ormai battuto. Al 67' altre sostituzioni per i due tecnici che hanno deciso di inseririre Salvi, Zonta, Lo Porto e Giacomarro per Bianchi, Proia, Valagussa e Pedrelli. Le sostituzioni ed il gran caldo hanno un pò condizionato il match che non ha registrato grosse emozioni fino all'84' quando Pasini ha sprecato da ottima posizione mettendo alto un colpo di testa innescato dalla punizione del solito Minesso. All'85' mister Sandreani decide di rivoluzionare il reparto avanzato inserendo Jallow e Ciccone al posto di Marchi e Casiraghi. Dopo un altro tentativo del vivace Diop all'87' finito fuori di poco, all'89' è arrivato l'episodio decisivo quando Bergamini ha insaccato con una magistrale punizione un tiro dopo aver superato la barriera e gelando così il Mercante. Dopo il gol degli ospiti, i padroni di casa hanno provato a reagire sfiorando il gol con un gran tiro di Stevanin che il solito Volpe è riuscito a deviare in corner con un superlativo intervento in tuffo. Dopo cinque minuti di recupero si è così chiusa questa sfida decisa dalla perfetta punizione di Bergamini che permette agli umbri di allontanarsi sensibilmente dalla zona playout al termine di un match che il Bassano avrebbe meritato anche forse di vincere.

