Video/ Cagliari Bologna (0-0): highlights della partita (Serie A 34^ giornata)

Video Cagliari Bologna (risultato finale 0-0): highlights della partita bella 34^ giornata della Serie A. Pareggio a reti bianche alla Sardegna Arena.

23 aprile 2018 Michela Colombo

Video Cagliari Bologna (LaPresse)

Si è chiuso con un insipido 0-0 il match della 34^ giornata della Serie A tra Cagliari e Bologna, che pure potrebbero accontentarsi del punticino vinto ieri alla Sardegna Arena. Ben poche le emozioni offerte in campo dai due club: vediamo allora che cosa possono dirci le statistiche fissate al triplice fischio finale. Dando un occhio ai numeri fissati al triplice fischio finale del match vediamo che i sardi hanno raccolto il 53% del possesso palla, oltre che aver totalizzato 13 tiri di cui però solo 2 sono stati quelli in porta. A ciò aggiungiamo per il Cagliari anche 14 punizioni, 7 calci d’angolo e 2 parate. Per le statistiche del Bologna segnaliamo il 47% del possesso palla e appena 5 tiri effettuati, dei quali solo due sono stati direzionati verso lo specchio avversario: con questo anche 17 punizioni, un solo corner e 2 parate.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della sfida della Serie A tra Cagliari e Bologna, ha preso la parola in zona mista il difensore dei sardi Leandro Castan: “Lo spogliatoio è unito, ma siamo comunque delusi per la partita di oggi. Ci abbiamo provato fino alla fine e nonostante un buon primo tempo non siamo riusciti a trovare il varco giusto per trovare la rete. La situazione è difficile, ma è inutile starci a pensare. Dobbiamo cercare di lavorare duramente ed affrontare queste ultime partite per arrivare alla salvezza”. Per il Bologna invece ha preso parola il tecnico Roberto Donadoni, il quale ha dichiarato: “In diverse situazioni non siamo stati precisi nel gestire la palla, peccato. È una cosa che mi fa venire rabbia: sembra che incidere sia quasi un optional nel calcio. Nella ripresa il Cagliari è andato a caccia di giocate su lancio lungo e naturalmente il gioco si è impoverito. Apprezzo che ragazzi come Crisetig abbiano dato l'anima, altri magari sono stati meno lucidi ma mi sono piaciuti. Sono convinto che possiamo fare di più, crederci di più e se lo avessimo sempre fatto oggi avremmo 5-6 punti in più. Dobbiamo essere più convinti e sicuri di noi stessi.”

