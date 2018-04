Video/ Casertana Juve Stabia (3-1): highlights e gol della partita (Serie C 36^ giornata)

Video Casertana Juve Stabia (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita, valida nella 36^ giornata della Serie C. Trionfo rossoblu tra le mura di casa.

23 aprile 2018 Marco Guido

Video Casertana Juve Stabia (LaPresse)

La Casertana conquista il derby campano con la Juve Stabia vincendo 3 a 1 in rimonta, i ragazzi di mister D'Angelo, dopo esser passati in svantaggio al 60' con la rete di Strefezza, hanno ribaltato il punteggio grazie alla strepitosa doppietta di De Vena, subentrato nel finale a Alfageme e alla rete di De Rose che hanno così regalato tre importantissimi punti ai rossoblu che sono sempre più al centro della zona playoff. Dopo un avvio combattuto, la prima emozione arriva al 19' quando il duo Ferrara-Caserta è stato costretto ad effettuare un cambio a causa dell'infortunio subito da Canotto, in seguito ad uno scontro con Polak, che ha dovuto lasciare il posto a Strefezza. Al 21' i padroni di casa sfiorano il vantaggio quando Turchetta ha crossato dalla sinistra per Meola, il cui colpo di testa da distanza ravvicinata è uscito di pochissimo fuori dallo specchio. Non passa nemmeno un minuto e al 22' è Turchetta questa volta a provarci direttamente con un tiro a giro dal limite dell'area che Branduani è riuscito a bloccare con sicurezza. Il portiere ospite si è poi superato anche al 33' quando è riuscito a respingere coi pugni il colpo di testa di Polak che ha impattato la punizione del solito Turchetta. Il primo tempo si è così concluso a reti bianche, sul punteggio di 0 a 0.

CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS DI CASERTANA JUVE STABIA

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Il secondo tempo si apre come il primo e cioè con tanti contrasti ma poca lucidità negli ultimi trenta metri e così non succede nulla fino al 58' quando Franchini viene mandato in campo al posto di Dentice. Due minuti dopo però a sorpresa il vantaggio ospite che nasce da un calcio d'angolo, risolto dopo due tentativi disinnescati dalla retroguardia di casa, da Strefezza che ha insaccato da distanza ravvicinata. La reazione dei padroni di casa è veemente e, dopo aver inserito un'altra punta come Padovan al posto di Finizio al 63, sfiorano il pareggio già al 66' con una bordata di Pinna da distanza siderale che viene respinta dal palo. Al 69' arriva il cambio che ha deciso il match: De Vena entra al posto di un deludente Alfageme. Il neo-entrato attaccante diventa subito decisivo al 75' quando su un cross di D'Anna, ha trovato il tocco decisivo che si è insaccato in rete facendo esplodere di gioia il Pinto. Al 79' arrivano le ultime sostituzioni con i due allenatori che inseriscono Rajcic, Calò e Sorrentino per Santoro, Simeri e Berardi. La pressione della Casertana è costante ma la retroguardia ospite riesce a reggere l'urto fino al recupero: al 94' su un cross di Turchetta, è De Rose a farsi trovare pronto in area di rigore da dove ha insaccato con un bel tiro al volo che ha così regalato il vantaggio ai rossoblu. Quando ci si attendeva solamente il triplice fischio di chiusura, al 97' è arrivato anche il tris firmato con una perla ancora da De Vena che ha segnato da metà campo superando Branduani fuori dai pali. Dopo otto minuti di recupero si è così concluso questo match che regala tre punti importantissimi per la Casertana che ora si trova in piena in zona playoff e col morale alle stelle dopo questa strepitosa vittoria in rimonta nel derby campano con una Juve Stabia piuttosto deludente quest'oggi.

