Video/ Fondi Catanzaro (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 36^ giornata)

Video Fondi Catanzaro (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 36^ giornata di Serie C. Addessi regala il pari ai rossoblu, padroni di casa.

23 aprile 2018 Federico Giuliani

Video Fondi Catanzaro (Lapresse)

Fondi-Catanzaro termina con il risultato di 1-1 per effetto dei gol siglati da Spighi e Addessi. Pronti, via. Al 5' il Catanzaro si rende subito pericoloso: Infantino entra in area di rigore e scarica un destro bloccato da Elazaj. Al 6' il portiere del Racing Fondi effettua una parata decisamente più complicata sulla staffilata di De Giorgi, ben servito da Zanini. Il Fondi si fa vedere finalmente al 13': Ciotola lascia partire un sinistro neutralizzato senza problemi da Marcantognini. Al 22' il Catanzaro passa in vantaggio: Zanini mette in mezzo un cross al bacio per il tap-in da distanza ravvicinata di Spighi, pronto a colpire alle spalle di Infantino. Dopo il vantaggio, i giallorossi di Pancaro sfiorano il raddoppio al 25': dagli sviluppi di un corner Riggio trova la girata giusta ma Elazaj si ritrova il pallone tra le braccia. Al 32' altra chance per il Catanzaro, questa volta con Letizia: il tiro dell'attaccante è però centrale. Al 38' il Fondi sfiora il pareggio: in seguito a un tiro dalla bandierina, Addessi rimette in mezzo per il tentativo di Mastropietro, che sfiora il palo. Al 40' nuova chance per i padroni di casa, con Addessi murato a tu per tu con il portiere avversario da un miracoloso intervento di Zanini.

CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS DI FONDI CATANZARO

LA RIPRESA

Nella ripresa i padroni di casa tornano in campo con un piglio diverso, più convinti dei propri mezzi e più aggressivi nei contrasti. Al 56' arriva quindi il meritato pareggio dei locali. Addessi trasforma in modo perfetto un calcio di punizione dai venti metri, con un mancino che si infila nell'angolino, dove Marcantognini non può arrivare. Al 58' c'è la risposta del Catanzaro, con Falcone fermato dal solito Elazaj. Al 61' di nuovo Fondi pericoloso: Corvia se ne va sulla destra prima di appoggiare al centro per Mastropietro. Salva tutto Di Nunzio, che respinge sulla linea. Nel finale il Fondi va vicino al sorpasso al 70', quando Pompei spara un mancino parato miracolosamente da Marcantognini. Al 76' c'è da segnalare un infortunio tra le fila del Fondi: fuori Falcone, ko, dentro Marin. Con la vittoria di oggi, e il successo della Sicula Leonzio sulla Paganese, il Catanzaro è matematicamente salvo.

