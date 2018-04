Video/ Juventus Napoli (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 34^ giornata)

23 aprile 2018 Fabio Belli

Video Juventus Napoli (LaPresse)

E' apparso evidente sin dall'inizio del match come il possesso palla sia stato ad appannaggio del Napoli, 54% contro il 46% bianconero. Buffon è stato costretto a 5 parate contro le 0 di Reina, il dato che spicca è una Juventus incapace di fare tiri nello specchio, unica conclusione deviata su punizione di Pjanic che si è stampata sul palo. Anche il conto dei tiri totali è impietoso, 14 per il Napoli e 3 per la Juventus, 8 i tiri fuori dei partenopei. Di fatto, le occasioni da gol create sono state 3 per la Juventus e 6 per la squadra allenata da Maurizio Sarri. Napoli pescato 4 volte in fuorigioco contro le 3 della Juventus, pari invece la conta dei corner, 3-3. Il Napoli ha giocato anche una partita agonisticamente più accesa, 17 i falli commessi dagli ospiti contro i 9 dei bianconeri, che hanno subito però 3 ammonizioni contro una sola per il Napoli. 54 palloni persi e 39 recuperati per la Juventus, per il Napoli 45 persi e 36 recuperati. Azzurri sempre a loro agio nei passaggi stretti, e capaci di affidarsi solo 6 volte ai lanci lunghi, contro i 27 della Juventus. 10 attacchi centrali, 9 da destra e 15 da sinistra per il Napoli, rispettivamente 5, 3 e 7 per una Juventus che è stata molto meno efficace offensivamente.

DICHIARAZIONI

Allegri analizza con lucidità la sconfitta contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport: “Nell’ultimo minuto non abbiamo marcato in area, abbiamo perso la possibilità di giocarci i supplementari a Madrid e ora ci ritroviamo a perdere questa partita. Dobbiamo fare una grandissima partita a Milano, abbiamo ancora un punto di vantaggio ma è giusto che stasera l’entusiasmo sia tutto del Napoli. Era una partita che poteva essere decisa solo da un episodio, giusto che l’abbiano trovato loro. Sabato sarà la partita decisiva del nostro campionato, poi nel calcio può succedere di tutto e anche loro possono perdere punti, ma sabato dobbiamo dare un segnale vincendo contro una grande squadra contro l’Inter. Ho tolto Dybala non per la prestazione, ma perché avevo bisogno di due esterni aperti, compresa la fisicità di Mandzukic. Non credo che abbiamo fatto così fatica, due loro occasioni erano di fatto in fuorigioco, forse l’occasione di Hamsik al primo tempo poteva cambiare qualcosa. E’ un momento così, loro stanno vincendo spesso al 90’, noi subiamo nel recupero. Lo 0-0 non mi avrebbe soddisfatto nel gioco, ma dovevamo portare a casa il risultato, abbiamo creato poco ma a nostra volta non avevamo subito più di tanto, dovevamo gestire diversamente il pallone finale considerando quanto era importante avere i 4 punti di vantaggio col pareggio, al quale si sarebbe aggiunto lo scontro diretto positivo. Ora dobbiamo concentrarci su ciò che dobbiamo fare in totale serenità, abbiamo un punto di vantaggio e ci sono tutte le possibilità di vincere il campionato.” Maurizio Sarri commenta, sempre a Sky Sport, la grande impresa dei suoi: “Ciò che più ci interessa è aver dato una soddisfazione speciale ai nostri tifosi. Abbiamo vinto in uno degli stadi più difficili d’Europa e siamo orgogliosi di questo, poi dobbiamo subito preparare una partita difficile, a Firenze non abbiamo mai vinto nella mia gestione. Poi non dobbiamo dimenticare che la Juventus è ancora avanti ed ha in mano il tutto. E’ difficile spiegare la felicità dei ragazzi a chi non ha partecipato alla partenza della squadra per Torino. Il Napoli è la squadra di un popolo, è l’unica grande città che ha una sola squadra, ma per il settimo anno consecutivo il campionato è nelle loro mani. La forza della Juventus è straripante nel nostro panorama da tutti i punti di vista. Devo fare un po’ il pompiere ma se venite a Napoli stanotte capirete perché lo devo fare. Ora dobbiamo essere concentrati e lavorare con la giusta normalità, quella necessaria, a Castel Volturno. La squadra è stata brava ad aggredire alta una Juventus forte, potevamo forse fare qualcosa di più a livello di conclusioni ma i bianconeri non concedono niente a nessuno, prendono 2,3 tiri nello specchio a partita. Abbiamo perso qualcosa forse a livello di brillantezza e questo nel gioco d’area ci sta costando, ma i nostri sono ragazzi che stanno tirando la carretta da dieci mesi, vediamo se riusciamo a far crescere anche Milik per avere soluzioni in più.”

JUVENTUS NAPOLI, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

