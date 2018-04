Video/ Lazio Sampdoria (4-0): highlights e gol della partita (Serie A 34^ giornata)

Video Lazio Sampdoria (risultato finale 4-0): highlights e gol della partita di Serie A. Poker dei biancocelesti: Milinkovic-Savic, De Vrij e doppio Immobile stendono i blucerchiati

23 aprile 2018 Redazione

Video Lazio Sampdoria (LaPresse)

Vince e convince la Lazio, che esce da una settimana molto dura con un prezioso pareggio nel derby e due poker rifilati a Fiorentina e Sampdoria, in occasione di quest’ultimo togliendosi anche lo sfizio di non subire gol: per la 34^ giornata di Serie A finisce 4-0 allo stadio Olimpico. Per i blucerchiati, si complica la corsa verso l’Europa League in virtù del successo dell’Atalanta sul Torino. Lazio padrona del gioco nel corso del primo tempo, ma le occasioni da gol latitano anche per un’ottima organizzazione di una Sampdoria compatta e sempre pronta a ripartire. Il risultato si sblocca al 32’ con un’azione insistita degli uomini di Simone Inzaghi, arriva Radu al perfetto cross dalla trequarti per la testa di Sergej Milinkovic-Savic, che piazza di precisione il pallone dove Viviano non può arrivare. Il raddoppio al 43’, dopo una gran parata di Viviano su un diagonale di Marusic. Felipe Anderson batte dalla bandierina e irrompe Stefan De Vrij di testa: 2-0 con l’olandese che si conferma il difensore più prolifico della Serie A, al suo sesto centro.

IL SECONDO TEMPO

La Sampdoria nella ripresa prova ad accelerare per rientrare in partita: arriva un’ottima occasione con un diagonale di Duvan Zapata che si spegne di poco sul fondo, ma la Lazio insiste e va due volte vicina al tris con Caceres. Pungolato da Icardi, a segno a Verona, nel finale si scatena Ciro Immobile che al 40’ segna su perfetto invito di Milinkovic-Savic, e fa doppietta al 43’ stavolta su assist di Nani, bravo a rubare palla (il portoghese era subentrato a Felipe Anderson). Fanno 29 gol in campionato per il bomber della Lazio, soprattutto fa un 4-0 ineccepibile per i biancocelesti e una corsa alla Champions League ancora tutta da vivere per la squadra di Simone Inzaghi.

LAZIO SAMPDORIA, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

© Riproduzione Riservata.