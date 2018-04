Video/ Paganese Sicula Leonzio (1-2): highlights e gol della partita (Serie C 36^ giornata)

Video Paganese Sicula Leonzio (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita, valida nella 36^ giornata della Serie C. Bianconeri salvati da Lescano.

23 aprile 2018 Federico Giuliani

Video Paganese Sicula Leonzio (LaPresse)

Paganese-Sicula Leonzio termina con il risultato di 2-1 in favore degli ospiti per effetto dei gol siglati da Bollino e Lescano. Inutile la marcatura in extremis di Cernigoi. Pronti, via. La Sicula Leonzio si rende subito pericolosa all'8', con un colpo di testa di Marano che non inquadra la porta di poco. All'11' gli uomini di Diana passano in vantaggio: Carini sbaglia tutto in fase difensiva, favorendo la giocata di Marano, che evita il portiere Gomis e appoggia a Bollino. Quest'ultimo, di fronte allo specchio sguarnito, non ha problemi a infilare in rete il più classico dei gol degli ex. Al 15' la Paganese perde Scarpa per infortunio: al suo posto entra Maiorano. Al 21' gli ospiti hanno la chance di raddoppiare: Gammone mette in mezzo un traversone al bacio per Foggia, che colpisce di testa trovando la risposta di Gomis. La Sicula, fin lì in totale controllo del match, si ritrova improvvisamente in inferiorità numerica. Già, perché al 37' il portiere Narciso prende il pallone con le mani fuori dall'area, costringendo il signor Eduart Pashuku ad estrarre il rosso. Diana è costretto dunque a spendere il primo cambio: fuori Gammone, dentro l'estremo difensore di riserva Ciotti.

NELLA RIPRESA

Nella ripresa Diana spende subito il secondo cambio: fuori Marano, dentro Pollace. Nonostante l'inferiorità numerica, la Sicula sfiora il raddoppio al 54' con un gran contropiede di Foggia, che chiama in causa Bollino. Il tiro dell'attaccante termina fuori di pochissimo. Nel finale la Paganese non è riuscita a riaprire il match, e anzi ha alzato bandiera bianca all'89', quando l'arbitro ha concesso un rigore alla Sicula per fallo di Gomis su Lescano. Dagli undici metri lo stesso Lescano è stato bravo a raddoppiare. Tutto finito? Nemmeno per idea, perché in pieno recupero, al 92', Cernigoi riapre la gara mentre al 97' Talamo, a tu per tu con Ciotti, spara alle stelle.

