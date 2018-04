Video/ Perugia Ternana (2-3): highlights e gol della partita (Serie B 37^ giornata)

Video Perugia Ternana (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita valida nella 37^ giornata di Serie B. Il derby umbro va ai rossoverdi grazie alla doppietta di Montalto.

23 aprile 2018 Fabio Belli

Video Perugia Ternana (LaPresse)

Incredibile derby umbro dalle mille emozioni allo stadio Renato Curi. Lo vince la Ternana in rimonta dopo essere stata sotto di tre reti, mentre i Grifoni restano ormai aggrappati alla speranza dei play off, senza poter più puntare alla promozione diretta. I rossoverdi invece possono credere nella salvezza: dopo un inizio di gara guardingo e un Perugia capace di imporre la supremazia territoriale, è arrivato il micidiale uno-due di Di Carmine che sembrava aver indirizzato perfettamente la partita per gli uomini di Breda. Assist di Terrani al 28’ e di Cerri al 35’, con Di Carmine che va a segno due volte da vero bomber consumato. Al 43’ però accorcia Tremolada, bravo a battere di piatto Leali su assist di Carretta. E’ il preludio di quello che si vedrà nel secondo tempo, con Tremolada vero mattatore, capace di non dare punti di riferimento alla difesa di casa.

IL SECONDO TEMPO

De Canio sostituisce Signori con Angiulli, e proprio quest’ultimo al 6’ trova il cross vincente, sul quale si inserisce in spaccata Montalto per il 2-2. All’8’ la Ternana potrebbe piazzare immediatamente il clamoroso sorpasso, con Carretta che coglie la traversa a Leali battuto. E’ il preludio a un secondo tempo in cui i rossoverdi dimostrano di crederci di più, e il clamoroso sorpasso arriva al 36’, con Tremolada che piazza in area una punizione sulla quale irrompe di testa Montalto, bravo ad anticipare Volta. Anche per lui doppietta e la Ternana vince così un clamoroso derby che potrebbe essere per lei decisivo per la permanenza in Serie B.

