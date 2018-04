Video/ Reggina Akragas (2-0): highlights e gol della partita (Serie C 36^ giornata)

Video Reggina Akragas (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 36^ giornata di Serie C. Successo degli amaranto con Sciamanna e Provenzano.

Video Reggina Akragas (LaPresse)

La Reggina vince 2-0 contro l’Akragas. Decidono l’incontro i gol di Sciamanna e Provenzano. Con questo successo la Reggina sale a 39 punti ed è matematicamente salva. Tra sette giorni trasferta senza pensieri a Lentini prima di chiudere la stagione il 6 maggio. Altra sconfitta dell'Akragas che resta a 6 punti fanalino di coda. I siciliani nel prossimo turno affronteranno a Siracusa il Racing Fondi. CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS DI REGGINA AKRAGAS

SINTESI PRIMO TEMPO

Maurizi schiera la Reggina con il 3-5-2. In porta Cucchietti, in difesa Pasqualoni, Ferrani e Laezza. A centrocampo da destra verso sinistra Armeno, Mezavilla, La Camera, Giuffrida e Hadžiosmanovic. In attacco Sciamanna e Sparacello. Modulo speculare per i siciliani. Tra i pali Lo Monaco, cintura difensiva con Caternicchia, Ioio e Pisani. In mezzo dalla destra alla sinistra troviamo Petrucci, Sanseverino, Zibert, Navas e Pastore. In attacco Minacori e Camarà. In avvio di gara sono gli amaranto a fare la gara. La Camera cerca più volte di verticalizzare per Sciamanna ma la difesa ospite gioca d'anticipo. Al decimo Laezza ci prova di testa sugli sviluppi di un corner ma il suo tentativo termina lontano dallo specchio. L'Akragas prova a farsi vedere in avanti con un tiro sbilenco di Petrucci. Cucchietti osserva il pallone uscire di diversi metri. Reggina pericolosa. Gran botta di La Camera, pallone che termina fuori. Da segnalare in Tribuna Centrale, la presenza di Massimo Taibi. Così come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, l'ex pipelet potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo della Reggina. Ancora gli amaranto. Ci prova Pasqualoni, ma Pisani devia in corner. Sugli sviluppi grande colpo di testa di Pasqualoni, Lo Monaco è bravo ad alzare in angolo. Fallo del difensore dell'Akragas, Pisani, su Hadžiosmanovic e cartellino giallo per il calciatore biancazzurro. Il risultato si sblocca al 40esimo. Gran gol di sinistro dell'ex Lazio, Sciamanna, che batte con un tiro di precisione Lo Monaco. Quarta rete stagionale per lui. Sanzionato con il cartellino giallo, Navas, prima dell'intervallo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio effettuato dai due tecnici durante l'intervallo. Subito in avanti la Reggina che dà la sensazione di voler chiudere i conti quanto prima. Ci prova Camarà col sinistro, ma la conclusione è imprecisa e non inquadra lo specchio della porta. Akragas pericoloso. Gran tiro dalla distanza di Pastore, la palla scende e si perde non di molto oltre il palo della porta difesa da Cucchietti. Hadžiosmanovic rimette di prima intenzione un cross arrivato da sinistra ma l'assist verso Sciamanna è impreciso e la difesa dell'Akragas riesce a liberare. Ammonito intanto Sanseverino dell'Akragas per proteste. Botta dalla distanza di Sparacello, palla però alta sopra la traversa. Sostituzione per la Reggina: esce Giuffrida, entra Marino. Gli ospiti rispondono con un doppio cambio: escono Minacori e Petrucci, entrano Moreo e Saitta. Accusa un infortunio Camarà, che esce claudicante dal terreno di gioco. L'attaccante dell'Akragas viene sostituito da Gjuci. Il neo-entrato Gjuci, ex della sfida, cresciuto proprio nel settore giovanile amaranto, conquista subito un corner. Ci prova Pisani di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma il difensore dell'Akragas non inquadra lo specchio della porta. Doppio cambio per la Reggina: fuori Sciamanna e La Camera, dentro Provenzano e Tulissi. All'80esimo la Reggina chiude i conti. Tulissi parte da sinistra, vede e serve Provenzano sulla corsa, sinistro di prima intenzione a battere Lo Monaco in uscita e raddoppio amaranto. Nuova occasione per la Reggina all'86esimo. Bell'inserimento di Tulissi che calcia di sinistro a tu per tu con Lo Monaco, ma il portiere dell'Akragas gli dice di no e mette in corner. Cambio tra le fila ospiti: esce Navas, entra Indelicato. Poco dopo dentro Giorgio per Pastore. Per la Reggina esce Sparacello, entra Samb. La Reggina è matematicamente salva.

