Video/ Siracusa Bisceglie (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 36^ giornata)

Video Siracusa Bisceglie (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 36^ giornata della Serie C. Liotti e D'Ursi decidono il match del girone C.

Allo stadio “De Simone”, Siracusa e Bisceglie si dividono la posta in gioco al termine di una partita molto bella e con diverse occasioni da rete: mentre nel primo tempo, terminato 0-0, le chance per sbloccare il punteggio sono state diverse e su entrambi i versanti, nella ripresa è saltato il “tappo” del match con Liotti che portava in vantaggio i siciliani grazie a un bel gol su calcio di punizione (55’) e il pugliese D’Ursi che pareggiava dopo nemmeno 60 secondi. Nell’ultima mezzora di gioco, gli uomini di Gianfranco Mancini hanno arretrato un po’ il baricentro dopo aver creato diverse palle-gol, e il Siracusa di Paolo Bianco ha provato a conquistare la posta piena: nel recupero si termina in rissa, con l’espulsione diretta dello stesso D’Ursi e un extra-time molto lungo che però non porta a nuovi ribaltoni. Con questo punto a testa, il Siracusa mantiene 5 lunghezze di vantaggio sul Bisceglie anche se una vittoria avrebbe fatto un gran bene alla classifica soprattutto dei primi, mentre i pugliesi conquistano dopo alcuni patemi la matematica permanenza nella Serie C 2018/2019.

LE DICHIARAZIONI

Un pareggio per 1-1, quello maturato tra Siracusa e Bisceglie, che ha entusiasmato più gli spettatori che i contendenti, dato che si dividono la posta ottenendo un punto che serve a poco ai primi. E, in mixed zone, non è parso totalmente soddisfatto Paolo Bianco, tecnico dei siciliani che ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “La squadra nei primi minuti era un po’ impaurita, ma per fortuna poco dopo si sono ripresi: io ho infatti chiesto loro di abbassarsi di qualche metro perché non riuscivamo proprio a creare azioni” ha spiegato Bianco ai giornalisti a proposito di un avvio di gara sotto tono, prima che il Siracusa venisse fuori bene. L’allenatore dei padroni di casa ha poi ammesso quale sia il lavoro psicologico che deve svolgere, “dato che devo provare ad entrare nella loro testa e ovviamente devo cercare di capirli visto che sono tante teste ed hanno obbiettivi differenti” ha concluso, prima di fare un accenno ai singoli e in particolare a Grillo che, a suo giudizio, ha dato belle risposte. Il suo collega, Gianfranco Mancini, si è detto innanzitutto soddisfatto per la conquista di quel punto che consente alla compagine nerazzurra di mantenere la categoria ancora per un altro anno. “Oggi è andata bene, dato che abbiamo impattato bene la partita e questo grazie al fatto che l'abbiamo preparata nel modo giusto, cambiando pure modulo” ha ammesso il tecnico del Bisceglie in sala stampa. “Oggi abbiamo giocato col 4-3-3, anziché col solito 3-5-2 perché volevamo venire qui a Siracusa a fare la nostra partita e giocarcela fino alla fine” ha spiegato Mancini, ricordando inoltre che l’obiettivo della vigilia era comunque quello di conquistare i tre punti che avrebbero garantito la matematica salvezza.

