Video/ Sudtirol Ferlapisalò (3-2): highlights e gol della partita (Serie C 36^ giornata)

Video Sudtirol Feralpisalò (risultato finale 3-2): highlights e gol della partita valida nella 36^ giornata della Serie C. Successo di peso dei rossobianchi, padroni di casa.

Video Sudtirol Feralpisalò (LaPresse)

Il Sudtirol supera 3-2 la Feralpisalò al Druso. Padroni di casa in vantaggio con Gyasi in apertura. Guerra risponde ma Costantino porta ancora avanti gli altoatesini. Nella ripresa Martin trova ancora il pari ma poi Frascatore al 92esimo decide tutto. Nel prossimo turno, il Sudtirol sfiderà in trasferta il Ravenna il 29 aprile febbraio alle 14.30. Stesso orario e data per la Feralpisalò, che accoglierà tra le mura amiche la Triestina. CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS DI SUDTIROL FERALPI SALO'

SINTESI PRIMO TEMPO

Paolo Zanetti schiera il Sudtirol con il 3-5-2. Tra i pali Offredi, in difesa Erlic, Vinetot e Frascatore. A centrocampo da destra verso sinistra Tait, Broh, Berardocco, Fink e Zanchi. In avanti Costantino e Gyasi. Modulo a specchio per la Feralpi. In porta Caglioni, in difesa Ranellucci, Emerson e P. Marchi. A centrocampo da destra verso sinistra Vitofrancesco, Magnino, Staiti, Dettori e Parodi. In attacco Guerra e M. Marchi. Altoatesini subito in avanti: due corner conquistati dalla formazione di casa, azione che si conclude con un fallo subito dalla retroguardia ospite. Prima occasione del match al settimo: bel cross dalla sinistra di Zanchi, colpo di testa di Tait ma Caglioni risponde presente. Il gol arriva al nono: azione partita da un cross di Fink, bravo a trovare libero in area Gyasi che stacca di testa e insacca nell'angolino alla sinistra di Caglioni. Sudtirol in vantaggio. Per Gyasi è il quarto gol stagionale, in 32 presenze. La Feralpi si proietta in avanti per cercare il pareggio, ma fatica a trovare spazi. I padroni di casa continuano invece a macinare gioco. Buona azione per la Feralpisalò: Parodi serve al limite Marchi, che prova la conclusione che termina alta sopra la traversa. Prima occasione per gli ospiti al 19esimo. Primo ammonito del match: si tratta di Parodi, per fallo commesso su Tait. Cartellino giallo per Staiti: dopo un fallo di gioco su Broh, il giocatore salodiano ha ecceduto nelle proteste e l'arbitro l'ha sanzionato. Secondo ammonito nelle fila della Feralpi. Si rivede il Sudtirol. Staiti libera l'area, Vinetot anticipa Parodi e prova il tiro ma la sfera termina fuori. Ci prova Vitofrancesco. Conclusione debole dell'esterno di centrocampo dalla linea di fondo campo, pallone che termina comodamente nelle mani di Offredi. L'1-1 arriva al 33esimo. Vitofrancesco crossa per Mattia Marchi, che anticipa in spaccata Erlic e prova la conclusione, Offredi in tuffo la prende ma Guerra sfugge a Vinetot e insacca il pari. Nel finale di primo tempo ci prova Emerson. Bel calcio di punizione battuto dal giocatore della Feralpi, Offredi blocca agevolmente.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio per entrambe le formazioni, in campo gli stessi 22 che hanno iniziato il match. Il Sudtirol non concretizza un calcio di punizione: dalla battuta di Fink, Frascatore ed Erlic non colpiscono di testa da posizione ravvicinata e la sfera termina sul fondo. Al 51esimo gli ospiti sfiorano il gol. Dopo un batti e ribatti in area, Staiti si libera di Zanchi e Fink provando il tiro a giro. La sfera termina alta di un soffio a Offredi battuto. Occasione clamorosa per gli ospiti. Risponde subito la squadra di Zanetti. Contropiede Sudtirol con Broh, che si fa 30 metri e serve in mezzo Gyasi, che fa il velo per Costantino ma quest'ultimo stoppa male e poi commette fallo. Il 2-1 arriva al 56esimo. Incredibile ciò che succede: Zanchi, dai 40 metri sulla fascia sinistra, prova un tiro-cross e la sfera si dirige in porta. Caglioni, forse infastidito dal sole, devia goffamente il pallone, Costantino supera la marcatura di Paolo Marchi e insacca il vantaggio. Prima sostituzione del match per il Sudtirol: esce Fink ed entra Cia. Prima sostituzione per la Feralpi: esce Dettori ed entra Raffaello. Al 62esimo ci prova Gyasi. Non concretizza la sua serpentina, buon intervento di Paolo Marchi. Seconda sostituzione per la Feralpisalò: esce Staiti ed entra Capodaglio. Terzo cambio nelle fila della Feralpi: esce Parodi ed entra Martin. Al 71esimo la Feralpisalò pareggia. Guerra si allunga la sfera ai danni di Frascatore, serve per Martin che davanti a Vinetot insacca il pareggio con un diagonale su cui Offredi non può nulla. Secondo cambio nel Sudtirol: esce Costantino ed entra Candellone. Ammonito Berardocco, fallo su Guerra. Primo giallo nelle fila del Sudtirol. Al 76esimo Mattia Marchi ruba la sfera a Frascatore e s'accentra, cross per Martin che al volo calcia sul palo. Clamoroso. Ammonito Cia, secondo giallo per il Sudtirol. Quarta sostituzione per la Feralpi: esce Mattia Marchi ed entra Ferretti. Terzo cambio nel Sudtirol: esce Berardocco ed entra Smith. Il gol-vittoria arriva al 92esimo. Da calcio d'angolo, Frascatore stacca solo di testa e insacca il vantaggio.

