Video/ Triestina Fano (0-1): highlights e gol della partita (Serie C 36^ giornata)

Video Triestina Fano (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, valida nella 36^ giornata della Serie C. Aquile in avanti con la rete di Rolfini, al 76'.

La Triestina cede a sorpresa in casa al Fano e prosegue nel suo periodo negativo: lo 0-1 subito dai marchigiani però sa tanto di beffa dal momento che i biancorossi allenati da Nicola Princivalli hanno tenuto a lungo il pallino del gioco ma senza mai pungere davvero e poi al 76’ sono stati sorpresi dalla rete di Rolfini che, di fatto, ha tagliato le gambe ai giuliani e consegnato tre punti d’oro ai marchigiani. Infatti, dopo una gara tutto sommato con poche emozioni e giocata in modo troppo guardingo da entrambe le compagini, nel concitato finale il risultato non è cambiato più e i padroni di casa sono pure rimasti in dieci uomini a causa dell’espulsione diretta di Petrella, rimandando ancora una volta l’appuntamento col successo casalingo e restando a quota 42, fuori dalla zona play-off: per il Fano di Oscar Brevi, invece, la classifica migliora leggermente e con 34 punti si allontana un po’ la cosiddetta zona calda.

LE DICHIARAZIONI

Dopo l’amara sconfitta maturata al “Nereo Rocco” davanti al pubblico amico, in casa Triestina c’è delusione per uno 0-1 che forse poteva essere evitato, specie se al cospetto di una compagine meno forte come il Fano. E, ai microfono in sala stampa, il tecnico dei biancorossi, Nicola Princivalli, ha usato termini duri pur parlando in modo pacato: “Quando un’orchestra stona, allora è il direttore di gara che ha sbagliato” ha detto l’allenatore addossandosi le colpe per il KO e aggiungendo che nel secondo tempo si è visto in campo quello che mai vorrebbe vedere da una sua squadra. “Una gara senza capo né coda, anche se sapevamo che sarebbe stata complicata: loro ti rompono le palle anche con soli due attaccanti e noi non ci riusciamo con cinque… Allora forse sono io che non riesco a trasmettere questo spirito qui” ha concluso sconsolato Princivalli. Ovviamente soddisfatto, seppur realista, è apparso invece il suo collega Oscar Brevi: il tecnico del Fano ha parlato di risultato importante, ammettendo che “è stata una gara difficile anche se la squadra non ha mai smesso di lottare e abbiamo approfittato quindi qualche situazione, venendo premiati”. Il tecnico dei marchigiani ha ricordato come il gol di Rolfini tiene aperta la lotta per la salvezza diretta che per il Fano sarebbe una grande impresa: “La Triestina è una squadra forte e che ha un organico importante al punto di vista offensivo, quindi questo risultato è una iniezione di fiducia per la prossima, decisiva, gara”.

