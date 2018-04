BUFFON, LITE CON BENATIA NEGLI SPOGLIATOI/ Dopo Juventus-Napoli il faccia a faccia: e il difensore reagisce..

Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...

Gigi Buffon

Volano gli stracci, nello spogliatoio della Juventus. E il fatto che si venga a sapere è forse la prova del fatto che la compattezza granitica che ha caratterizzato i bianconeri negli ultimi anni, forse, è andata perduta. Certo è che la tensione è giustificata da un momento quanto mai delicato. Juventus-Napoli ha riaperto i giochi di uno Scudetto che sembrava ormai vinto e adesso l'inerzia è tutta a favore dei partenopei, incredibilmente. Si spiega così la rabbia di Gigi Buffon, che subito dopo il k.o. con gli azzurri si è reso protagonista di una sfuriata nei confronti dei compagni. Come riportato da Il Corriere della Sera, non è la prima volta che Buffon striglia i suoi compagni: è il capitano, rientra nelle sue competenze. Ma le parole dell'altra sera negli spogliatoi sono state particolarmente dure, al punto che alcuni dei compagni non sono rimasti in silenzio a guardare. Un esempio? Mehdi Benatia.

LA LITE CON BENATIA

Proprio con Benatia è andato in scena il faccia a faccia più duro con protagonista Buffon nel dopo-partita di Juventus-Napoli. Gigi ha alzato la voce, si è lamentato con chi, al minuto 89' di una gara che sembrava destinata al pareggio, si è dimenticato di marcare Koulibaly consentendogli di staccare di testa e di infilare in rete il gol che per gli azzurri può valere uno Scudetto. Il colpevole è proprio Benatia, che però a quanto risulta al Corriere della Sera non sarebbe rimasto in silenzio, dinanzi alle invettive di Gigi. Lo stesso Paulo Dybala, autore di una prestazione insufficiente, è finito nel mirino di Buffon, ma a differenza del compagno di squadra non avrebbe sfidato l'autorità del capitano. Capitano che sente come vitale la vittoria di questo Scudetto: dopo aver dovuto rinunciare alla Champions League in maniera "controversa" al Bernabeu, ora che è arrivato al passo d'addio non vuole lasciare da sconfitto anche in Italia. Ne va della sua carriera. Ma intanto gli stracci volano, eccome se volano...

