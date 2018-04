CT ITALIA, ANCELOTTI NUOVO ALLENATORE?/ Nazionale, incontro con Fabbricini e Costacurta: nello staff c'è Pirlo

Ct Italia, Ancelotti nuovo allenatore? Nella corsa a subentrare a Gigi Di Biagio l'ex allenatore del Milan sorpassa Roberto Mancini. Del suo staff dovrebbe fare parte anche Andrea Pirlo...

Carlo Ancelotti

Quando sembrava tutto fatto per Roberto Mancini, la corsa per diventare ct dell'Italia fa segnare una clamorosa svolta a favore di Carlo Ancelotti. L'ex allenatore del Milan sembra infatti vicinissimo a diventare commissario tecnico della Nazionale dopo un incontro "segreto" con Roberto Fabbricini e Alessandro Costacurta. Ancelotti, da sempre il preferito di tutte le componenti della FIGC - oltre che del presidente del CONI Giovanni Malagò - negli ultimi mesi era sempre rimasto coperto, lasciando intendere che nel suo futuro avrebbe visto un club piuttosto che una Nazionale. Il pressing di Costacurta, suo compagno prima e suo giocatore poi al Milan, sembra però aver dato i suoi frutti, col tecnico di Reggiolo che adesso pare davvero ad un passo dalla panchina della Nazionale. Superati tutti gli scogli di natura "tecnica", con Ancelotti che avrebbe chiesto garanzie per svolgere al meglio il proprio lavoro, sia a livello di programmazione che di autonomia. Sarebbe ancora da trovare, invece, l'intesa economica: Ancelotti al Bayern Monaco percepiva 8 milioni di euro a stagione, a Coverciano potrebbe arrivare a 6 grazie allo sponsor tecnico Puma, già decisivo ai tempi di Conte.

ANCELOTTI CT ITALIA? NELLO STAFF PIRLO

Tra le novità più clamorose riguardanti l'arrivo sulla panchina dell'Italia di Carlo Ancelotti c'è anche quella che vedrebbe l'ingresso nello staff azzurro di Andrea Pirlo. Come sottolineato da La Repubblica, il legame tra i due è fortissimo fin dai tempi del Milan e non si è mai interrotto. Potrebbe verificarsi quindi una sorta di déjà-vù a parti invertite. Proprio Carletto Ancelotti, infatti, tra il 1992 e il 1995 fu vice-allenatore dell'Italia di Arrigo Sacchi, quella che perse ai rigori dei Mondiali 1994 negli Stati Uniti. Quello stesso Arrigo Sacchi che proprio ai tempi del Milan, prima del ritiro dal calcio giocato di Ancelotti, era stato suo allenatore. E lo stesso potrebbe ripetersi con Pirlo, che il 21 maggio giocherà la sua partita di addio a San Siro. Ma quando si avrà l'ufficialità dell'eventuale nomina di Carlo Ancelotti a ct dell'Italia? Costacurta ha parlato del 20 maggio, per la fine del campionato. Ma non è escluso che si possa anche fare prima...

© Riproduzione Riservata.