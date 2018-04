Pagelle/ Liverpool-Roma: i voti della partita (Champions League, andata semifinale - primo tempo)

Le pagelle di Liverpool Roma: i voti della partita che si è giocata ad Anfield Road, i giudizi a tutti i protagonisti nell'andata della semifinale di Champions League

24 aprile 2018 Stefano Belli

Pagelle Liverpool Roma, Champions League (Foto LaPresse)

All'Anfield Road è in corso il match valevole per l'andata delle semifinali di Champions League 2017-18 tra Liverpool e Roma, in questo momento il parziale è di 2 a 0 in favore della formazione di Jurgen Klopp. Un punteggio che sta decisamente stretto ai padroni di casa che dopo aver rischiato grosso nelle battute iniziali del match con la traversa colpita da Kolarov (6,5) prendono sempre più caso fino a schiacciare i giallorossi, incapaci di uscire dalla loro trequarti. Mané (5,5) comincia a sbagliare l'impossibile, Alisson (7) anche stasera dovrà compiere gli straordinari per limitare i danni, riuscendoci nei confronti di Wijnaldum (7,5) ma non sul grande ex della serata, Mohamed Salah (8), che con un sinistro a giro da fermo e un pallonetto punisce per due volte i suoi vecchi compagni di squadra costringendoli a inseguire nella ripresa. A meno di un crollo verticale dei Reds sarà un'impresa proibitiva per i capitolini annullare il doppio svantaggio, considerando che gli uomini di Di Francesco dovranno sbilanciarsi in avanti e in campo aperto il Liverpool di Klopp sa rendersi ancora più spietato e devastante.

VOTO LIVERPOOL 7,5 - Nel primo quarto d'ora prende le misure agli avversari, crescendo col passare dei minuti fino a gonfiare la rete per due volte con Salah. Il vantaggio poteva essere maggiore considerando la traversa di Lovren e le occasioni sciupate da Mané.

MIGLIORE LIVERPOOL: SALAH 8 - Eravamo tentati di premiare Wijnaldum che con il suo ingresso in campo al posto dell'infortunato Oxlade-Chamberlain aveva cambiato il volto alla partita, invece l'egiziano ha deciso di guadagnarsi le copertine dei quotidiani sportivi di tutto il mondo con due perle balistiche.

PEGGIORE LIVERPOOL: MANE' 5,5 - Un gol annullato e due occasioni clamorosamente sciupate davanti ad Alisson, per i Reds sarebbe stato importantissimo chiudere il primo tempo con 4 gol di vantaggio per chiudere il discorso qualificazione già stasera.

VOTO ROMA 5 - I giallorossi partono bene colpendo la traversa di Kolarov, ma alla distanza gli uomini di Di Francesco non sembrano avere le capacità di tenere i ritmi degli avversari.

MIGLIORE ROMA: KOLAROV 6,5 - Il serbo si rende pericoloso con i suoi consueti cross e soprattutto con un bolide che fa tremare per una decina di secondi la porta di Karius.

PEGGIORE ROMA: JUAN JESUS 5 - Salah, Mané e Firmino, i tre terribili davanti, gli stanno facendo venire il mal di testa. Se continua così a fine gara, invece che negli spogliatoi, andrà direttamente dallo psicanalista. (Stefano Belli)

