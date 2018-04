PROBABILI FORMAZIONI/ Bayern Real Madrid: Sergio Ramos ci sarà! Diretta tv, orario, le notizie live

Probabili formazioni Bayern Real Madrid: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti all'Allianz Arena. Dubbio Vidal per Heynckes, Zidane deve rinunciare ancora a Nacho

Analizzando le probabili formazioni del match della Champions League tra Bayern e Real Madrid, vediamo bene che il primo ad essere soddisfatto delle scelte fatte sarà Zinedine Zidane. Il tecnico dei Blancos infatti per questo match così importante non dovrà fare a meno di Sergio Ramos, per il quale la Uefa ha chiuso il caso sentenziando la non squalifica benchè il capitano bluagrana fosse in campo nei minuti finali del match con a Juventus invece che stare in tribuna. Ecco quindi che Sergio Ramos si collocherà al centro della difesa con Varane, vista la contemporanea assenza di Nacho: ai lati spazio a Marcelo e Carvajal, già titolari anche contro l’Athletic Bilbao in Liga pochi giorni fa. Qualche turnover rispetto al reparto arretrato a 4 dei Bayern visto pochi giorni fa in Bundesliga com l’Hannover. Ecco quindi che rivedremo Kimmich e Alaba sull’esterno al posto di Bernat e Sule, con Hummels e Boateng al centro: solo all’ex City verrà chiesto un lavoro extra. (agg Michela Colombo)

LE ULTIME NOTIZIE

Bayern Monaco Real Madrid è la semifinale di andata della Champions League 2017-2018: all’Allianz Arena si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 25 aprile. Una grande sfida, quasi una finale anticipata tra due squadre abituate ad arrivare fino in fondo: il Real Madrid ha vinto le ultime due edizioni e tre delle ultime quattro, il Bayern non festeggia dal 2013 ma l’ultima volta in cui l’ha fatto c’era Jupp Heynckes in panchina e lungo la strada - proprio in semifinale - erano stati eliminati i blancos, che invece un anno fa avevano fatto lo scherzetto ai bavaresi nei quarti. Vediamo subito in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, e quali sono dubbi e certezze che ancora albergano nella mente dei due tecnici alla vigilia della partita, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Bayern Monaco Real Madrid.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO REAL MADRID

I DUBBI DI HEYNCKES

Il grande dubbio di Jupp Heynckes è Corentin Tolisso: infortunatosi la scorsa settimana, il centrocampista francese dovrebbe rimanere fuori dalla sfida del Bernabeu mentre è recuperato Alaba che, salvo imprevisti, sarà titolare come terzino sinistro in una difesa completata da Kimmich - a destra - e la coppia centrale formata da Hummels e Jerome Boateng che proteggerà il portiere Ulreich, ancora chiamato in causa vista la lunga indisponibilità di Neuer che vede a rischio anche il Mondiale. A centrocampo è praticamente certo l’utilizzo di Thiago Alcantara come mezzala; Javi Martinez dovrebbe essere il playmaker posizionato davanti alla difesa mentre, in assenza di Vidal e Tolisso, la maglia del secondo interno spetterà a James Rodriguez che è anche uno dei grandi ex di questa sfida. L’altro, Robben, si gioca il posto sull’esterno destro con Thomas Muller che però sembra poter partire in vantaggio; Lewandowski naturalmente sarà la prima punta, a sinistra Ribéry è il candidato ideale anche perchè Coman rimane fuori dai giochi. Questo a meno che James non venga utilizzato come laterale nel tridente, il che però porterebbe a schierare un altro centrocampista che potrebbe essere Rudy, visto che anche Tolisso dovrebbe essere fuori dai giochi.

LE SCELTE DI ZIDANE

Ancora indisponibile Nacho, torna invece Sergio Ramos la cui presenza nel tunnel degli spogliatoi contro la Juventus non ha portato a ulteriori squalifiche. Tira un sospiro di sollievo Zinedine Zidane, che schiera il suo leader difensivo al fianco di Varane e davanti a Keylor Navas, con Carvajal e Marcelo che come sempre saranno gli esterni. Non dovrebbe cambiare il resto della squadra: dopo il quarto di ritorno sono salite le quotazioni di Lucas Vazquez ma il titolare in mezzo al campo dovrebbe essere ancora Casemiro, che porta grande equilibrio e capacità di fare da frangiflutti permettendo a Modric e Kroos di agire come registi e incursori a sfruttare gli spazi creati dal reparto offensivo. Isco dovrebbe ancora una volta essere impiegato nel ruolo di trequartista tattico, partendo idealmente dalla corsia ma poi accentrando la sua posizione e facendo da supporto a Cristiano Ronaldo. Attenzione alla possibilità che Benzema resti ancora fuori: escluso dalla sfida del Bernabeu contro la Juventus, il francese ancora una volta potrebbe lasciare la sua posizione a Bale anche se per il momento rimane lui il favorito per essere lo sparring partner di CR7, che cercherà di proseguire la striscia di partite di Champions League con almeno un gol.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO (4-3-3): 26 Ulreich; 32 Kimmich, 5 Hummels, 17 J. Boateng, 27 Alaba; 11 James Rodriguez, 8 Javi Martinez, 6 Thiago Alcantara; 25 T. Muller, 9 Lewandowski, 7 Ribéry

A disposizione: 22 Starke, 13 Rafinha, 4 Sule, 14 Bernat, 19 Rudy, 10 Robben, 2 Wagner

Allenatore: Jupp Heynckes

Squalificati: -

Indisponibili: Neuer, Tolisso, Vidal, Coman

REAL MADRID (4-3-1-2): 1 Keylor Navas; 2 Carvajal, 4 Sergio Ramos, 5 Varane, 12 Marcelo; 10 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 22 Isco; 9 Benzema, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 13 Casilla, 19 Hakimi, 23 Kovacic, 18 M. Llorente, 17 Lucas Vazquez, 20 Asensio, 11 Bale

Allenatore: Zinedine Zidane

Squalificati: -

Indisponibili: Nacho

