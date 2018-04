Probabili formazioni/ Liverpool Roma: quote, le ultime novità live (Champions League semifinale)

24 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Liverpool Roma, Champions League (Foto LaPresse)

Liverpool Roma si gioca alle ore 20:45 di martedì 24 aprile: la semifinale di andata della Champions League 2017-2018 è finalmente arrivata, e per i giallorossi è un momento storico che non vivono da ben 34 anni, l’unica volta in cui ci sono arrivati. Allora era stata finale in casa, proprio contro il Liverpool; un momento da avere chiaro in mente, ma anche con la consapevolezza che fa parte del passato: il presente è una sfida nello storico Anfield a distanza di oltre 15 anni dall’ultima, una doppia semifinale da aggredire perchè proseguire il sogno e arrivare a giocarsi la Champions League è possibile. Dunque, aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco per giocare la prima di queste due sfide, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Liverpool Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker dell’agenzia di scommesse Snai ci dicono che in questa semifinale di andata la squadra favorita è il Liverpool: la quota che accompagna il segno 1 per la vittoria dei Reds vale infatti 1,55 contro il 6,00 posto sul segno 2, da giocare in caso di affermazione della Roma. Il pareggio, che come sempre è accompagnato dal segno X, sarebbe un risultato tecnicamente favorevole ai giallorossi (a meno che non sia uno 0-0, che comunque potrebbe andare bene): se ad Anfield Road le cose dovessero effettivamente andare in questo modo, il vostro guadagno sulla partita sarebbe di 4,50 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL ROMA

LE SCELTE DI KLOPP

La formazione di Jurgen Klopp non cambia: il tecnico tedesco non è aiutato dagli infortuni a centrocampo, e dunque deve fare di necessità virtù. Se non altro rientra capitan Henderson, che si piazza davanti alla difesa come regista; questo apre alla possibilità di avere almeno un ballottaggio sulle mezzali, vale a dire quello tra Milner e Oxlade-Chamberlain con Wijnaldum che dovrebbe essere sicuro del posto, anche perchè rappresenta un interno che ha la capacità di inserirsi in zona gol. Sulle fasce laterali in difesa sembra risolto il doppio ballottaggio a favore di Alexander-Arnold e Robertson, il nuovo che avanza in casa Liverpool; panchina per Clyne e Alberto Moreno. In mezzo, Lovren ha recuperato dagli ultimi acciacchi e sarà dunque regolarmente al fianco di Van Dijk, che dopo le perplessità iniziali relative al prezzo del suo cartellino è riuscito davvero a migliorare la difesa dei Reds dandole una solidità tutta nuova, e dunque si è rivelato un acquisto azzeccato. Per quanto riguarda il tridente offensivo, non ci sono particolari dubbi: il grande ex Salah a destra, Sadio Mané a sinistra e Roberto Firmino in posizione centrale sono il grande motore che spinge il Liverpool verso una finale di Champions League che manca da 11 anni, e che è alla portata visto che dista solo due partite. Roma permettendo, ovviamente…

LE OPZIONI DI DI FRANCESCO

Come già dicevamo alla vigilia, la Roma ha due opzioni: il 4-3-3, che è ancora il modulo di riferimento e ha dominato gran parte della stagione, oppure la difesa a tre vista nel ritorno dei quarti contro il Barcellona, e con la squadra ha fatto benissimo. Le ultime indiscrezioni ci dicono che Eusebio Di Francesco potrebbe confermare questo modulo: dunque fuori un esterno nel tridente e dentro il terzo centrale di difesa, naturalmente Juan Jesus che, a parte Manolas e Fazio, è anche l’unico a disposizione. A rimanere in panchina potrebbe essere Diego Perotti, rispetto al quale Cengiz Under rimane in vantaggio anche perchè le condizioni dell’argentino non sono perfette; confermato ovviamente Edin Dzeko come prima punta. Under è in ballottaggio anche con Schick, che con questo schema potrebbe avere campo al fianco del bosniaco o comunque sulla trequarti, a fare reparto con Nainggolan che avanzerebbe la sua posizione; in mediana c’è la coppia formata da De Rossi (tenuto a riposo sabato) e Strootman, mentre sulle corsie laterali Florenzi e Kolarov sono sicuri di giocare anche se il modulo dovesse tornare il 4-3-3, semplicemente arretrerebbero di qualche passo la loro posizione di partenza.

IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Karius; 66 Alexander-Arnold, 4 Van Dijk, 6 Lovren, 26 Robertson; 21 Oxlade-Chamberlain, 14 Henderson, 5 Wijnaldum; 11 Salah, 9 Firmino, 19 S. Mané

A disposizione: 22 Mignolet, 12 Joe Gomez, 17 Klavan, 18 A. Moreno, 7 Milner, 28 Ings, 29 Solanke

Allenatore: Jurgen Klopp

Squalificati: -

Indisponibili: Matip, Emre Can, Lallana

ROMA (3-4-2-1): 1 Alisson; 44 Manolas, 20 Fazio, 5 Juan Jesus; 24 Florenzi, 16 De Rossi, 6 Strootman, 11 Kolarov; 17 Cengiz Under, 4 Nainggolan; 9 Dzeko

A disposizione: 28 Skorupski, 25 Bruno Peres, 7 Lo. Pellegrini, 30 Gerson, 92 El Shaarawy, 14 Schick, 8 Perotti

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Defrel

