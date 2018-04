Pronostici Champions League/ Scommesse e quote per le partite (andata semifinali)

Pronostici Champions League: quote e scommesse per le partite d’andata delle semifinali. L’analisi e le favorite per Liverpool-Roma e Bayern-Real Madrid (24-25 aprile).

24 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Pronostici Champions League (LaPresse)

Grande settimana di Champions League: in programma ci sono le partite d’andata delle semifinali, oggi martedì 24 aprile Liverpool-Roma e domani mercoledì 25 Bayern-Real Madrid, entrambe con fischio d’inizio alle ore 20.45. L’attesa di tifosi e appassionati è naturalmente altissima e i pronostici si fanno sempre più caldi. Andiamo a vedere dunque che cosa ci potremmo attendere da queste due partite di Champions League, dando uno sguardo naturalmente anche alle quote per le scommesse e osservando chi potrebbe essere considerato favorito almeno per il match d’andata, in attesa poi di stabilire i verdetti settimana prossima, con le sfide di ritorno.

PRONOSTICO LIVERPOOL ROMA

La semifinale delle outsider: era onestamente difficile prevedere a inizio stagione Liverpool e Roma fra le prime quattro d’Europa, ma ci sono arrivate con pieno merito, travolgendo nei quarti due corazzate come Manchester City e Barcellona: adesso dunque Reds e giallorossi si giocano un sogno, a partire dal match di andata ad Anfield Road. Liverpool e Roma sono accomunate dal terzo posto nei rispettivi campionati, nettamente staccate dal primato per cui di fatto non sono mai state in corsa: la Champions League però potrebbe rendere memorabile questa stagione. Tra i punti di forza del Liverpool ci sono la prolificità dell’attacco (compreso il grande ex Salah) e la maggiore esperienza europea di Jurgen Klopp, che già una volta con il Borussia Dortmund è arrivato in finale di Champions League e con il Liverpool in finale di Europa League - poi le ha perse entrambe, ma a questo eventualmente ci si penserà poi. Fa sperare i tifosi della Roma una difesa certamente non impenetrabile, ma almeno per la partita d’andata (considerato pure il fattore campo) il Liverpool potrebbe essere favorito: segno 1 proposto a 1,55 dall’agenzia Snai.

PRONOSTICO BAYERN REAL MADRID

Questa invece è la semifinale fra due squadre che quasi sempre arrivano fra le prime quattro di Champions League, un grande classico fra le due corazzate sopravvissute a un cammino sempre ricco di incognite - e il Real contro la Juventus ne sa qualcosa. Di contro il Bayern è stato abbastanza fortunato nel sorteggio sia per gli ottavi sia per i quarti: il primo vero ‘crash-test’ arriva ora, ma sarà durissimo. Il campionato, in un modo oppure nell’altro, non è più una variabile che potrebbe pesare: il Bayern Monaco ha già vinto la Bundesliga, il Real Madrid invece quest’anno non è mai stato davvero in lotta per la Liga con il Barcellona, dunque l’attenzione è tutta sulla Champions League. Gli spagnoli hanno un Cristiano Ronaldo che segna sempre, i tedeschi una squadra completa come da tradizione e anche la voglia di riscattare i torti subiti proprio contro il Real nei quarti dell’anno scorso. Pronostico incerto, ma a Monaco il Bayern potrebbe essere leggermente favorito: il segno 1 è proposto da Snai a 2,00.

