Roma si qualifica in finale se.../ Champions League, i risultati utili con il Liverpool: andata ad Anfield

Roma si qualifica in finale se... i risultati utili con il Liverpool nella semifinale di Champions League. L'andata si gioca ad Anfield: fino a oggi i giallorossi hanno sempre ribaltato

24 aprile 2018 Claudio Franceschini

La Roma sogna la qualificazione alla finale di Champions League (Foto LaPresse)

La Roma è in semifinale di Champions League, ma soprattutto la Roma culla un sogno: qualificarsi alla finale, che passa attraverso la sfida doppia contro il Liverpool. Andata ad Anfield Road, ritorno tra otto giorni allo stadio Olimpico: tutto in 180 minuti, che potrebbero diventare 270 qualora si andasse ai tempi supplementari e che potrebbero anche prevedere la coda dei calci di rigore. Vale la pena fare un brevissimo ripasso sulle regole che determinano queste semifinali: chiaramente la squadra che dovesse vincere più volte si prenderebbe la qualificazione, in caso di una vittoria per parte si andrebbe a contare la differenza reti mentre con due pareggi o una vittoria a testa con stesso numero di gol segnati e subiti a fare la differenza sarebbe il maggior numero di gol segnati in trasferta. Ovvero: se la Roma dovesse pareggiare 1-1 ad Anfield e poi 0-0 in casa sarebbe in finale, viceversa sarebbe eliminata. Allo stesso modo, una sconfitta per 2-1 sul campo del Liverpool sarebbe annullata con un 1-0 allo stadio Olimpico, perchè i giallorossi avrebbero segnato un gol in più in trasferta e dunque si prenderebbero la qualificazione. Per questo motivo segnare fuori casa è importante; giova inoltre ricordare che per la terza volta in tre turni la Roma si trova a giocare la partita di andata in trasferta, e che fino a questo momento il dato parla chiaro: due sconfitte, due ribaltoni al ritorno con conseguenti qualificazioni. Il detto dice che non c’è due senza tre…

LA ROMA SI QUALIFICA IN FINALE SE... I RISULTATI UTILI CONTRO IL LIVERPOOL

Siccome siamo ancora alla partita di andata, un risultato utile in senso assoluto non c’è e non si può parlare in termini stretti e concreti di cosa dovrà fare la Roma per qualificarsi alla finale: bisognerà capire appunto quale esito verrà fuori questa sera ad Anfield per poi giudicare cosa servirà alla Roma per andare in finale di Champions League. Sicuramente possiamo notare, come abbiamo già ricordato, che nei due turni precedenti la Roma ha sempre perso l’andata in trasferta, ma ha sempre segnato un gol e questa rete è risultata decisiva: contro lo Shakhtar Donetsk la sconfitta per 2-1 è stata ribaltata da un 1-0 firmato Edin Dzeko, mentre il pesante 1-4 del Camp Nou si è trasformato nel fantastico 3-0 dell’Olimpico, con Barcellona eliminato dalla grande impresa giallorossa. Roma che dunque spera, più che altro perchè ha sempre dimostrato di saper rimontare a prescindere di quanto maturato nella sfida di andata. Chiaramente sarebbe auspicabile, almeno sulla carta e in termini generali, uscire dal campo del Liverpool con un esito ancora più favorevole (un pareggio con un gol per non dire ovviamente una vittoria), ma se non altro c’è anche la cabala a fare compagnia alla banda di Eusebio Di Francesco, che insegue un sogno e una possibile rivincita da ormai 34 anni e non vuole lasciarsi scappare l’occasione.

