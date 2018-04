Udinese, Igor Tudor è il nuovo allenatore/ L’ex juventino era la quinta scelta

Udinese, Igor Tudor è il nuovo allenatore: l’ex juventino era la quinta scelta. Toccherà all’ex calciatore dei bianconeri prendere il posto di Massimo Oddo, esonerato dopo 11 sconfitte

24 aprile 2018 Redazione

Igor Tudor, nuovo allenatore Udinese - Instagram

Nuovo allenatore in casa Udinese. Il prossimo tecnico dei bianconeri sarà Igor Tudor, nome a sorpresa, con cui è stato raggiunto un accordo proprio in queste ore. L’ormai ex allenatore, Massimo Oddo, ha già lasciato il centro di allenamento, e veniva da un periodo a dir poco disastroso: i friulani hanno infatti perso gli ultimi undici incontri di fila, fra cui sfide contro avversari decisamente alla portata, leggasi Crotone, Cagliari e Sassuolo. Il nuovo tecnico, come detto sopra, sarà Igor Tudor, ex calciatore in particolare della Juventus, con cui ha giocato fra il 1998 e il 2005. Come allenatore ha invece iniziato all’Hajduk di Spalato, poi Paok, Karabükspor e Galatasaray.

CONTATTATI DEL NERI, STRAMACCIONI E…

Tudor era la quinta scelta dei bianconeri, visto che la famiglia Pozzo ha contattato prima di tutto l’ex allenatore, Gigi Delneri, ancora sotto contratto con l’Udinese fino al 30 giugno di quest’anno. Peccato però che non sia stato raggiunto l’accordo economico fra i due, e di conseguenza è saltato tutto. L’Udinese aveva invece contattato Andrea Stramaccioni nella giornata di ieri, e anche Mandorlini, che però è divenuto da qualche ora a questa parte il nuovo tecnico della Cremonese, in Serie B, dopo l’esonero di Tesser. Infine, ha declinato anche Edy Reja, il goriziano ex tecnico del Napoli e di altre società. Tudor in carriera ha fino ad ora vinto poco, solo una Coppa di Croazia con l’Hajduk nella stagione 2013-2013.

