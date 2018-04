Video/ Frosinone Empoli (2-4): highlights e gol della partita (Serie B 37^ giorntata)

Video Frosinone Empoli (risultato finale 2-4): highlights e gol della partita valida nella 37^ giornata della Serie B. Toscani sempre leader della classifica della cadetteria.

24 aprile 2018 Marco Guido

Video Frosinone Empoli (LaPresse)

L'Empoli riesce a sbancare anche lo Stirpe vincendo per 2 a 4 e vanificando così la strepitosa doppietta realizzata da Ciano che era riuscito a portare avanti in due occasioni i padroni di casa che però sono stati raggiunti e superati dalle reti segnate da Krunic, Di Lorenzo, Caputo e Lollo che hanno regalato un rotondo e meritato successo alla capolista che ha così ulteriormente certificato una promozione che verrà molto probabilmente festeggiata la prossima settimana. Incredibile avvio di gara visto che i padroni di casa sono riusciti a sbloccare il punteggio dopo circa 50 secondi: Castagnetti cade rinviando male, servendo così Chisbah che ha appoggiato a Ciano che, dopo aver scambiato con Paganini appostato sull'out di destra, ha segnato con un potente tiro non appena è entrato in area di rigore. La reazione degli ospiti non si fa attendere ed arriva al 12' quando sul cross di Di Lorenzo, Donnarumma ha anticipato tutti all'altezza del primo palo con un colpo di testa in tuffo che è uscito di non molto fuori dallo specchio; non passa nemmeno un minuto ed i gialloblu si affacciano nuovamente nella metà campo avversaria con Dionisi, la cui potente conclusione da fuori area è stata bloccata da Gabriel. L'estremo difensore brasiliano si è poi superato poco dopo al 25' quando Crivello ha scoccato un gran tiro dal limite dell'area avventandosi su una respinta della retroguardia ospite sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il primo tempo si è cosi concluso senza altre emozioni se non qualche sterile tentativo dalla distanza sul punteggio di 1 a 0, decide la rete fulminea di Ciano.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti. Ripartono subito forte gli ospiti che riescono a pareggiare già al 49' quando Zajc ha crossato alla perfezione dalla sinistra trovando appostato nei pressi del secondo palo e lasciato colpevolmente solo Krunic che ha insaccato con un comodo colpo di testa. La parità però dura solamente tre minuti visto che al 52' ancora lo scatenato Ciano si è letteralmente inventato un gol con un super tiro da quasi trenta metri che carico d'effetto si è insaccato in maniera imparabile. L'Empoli inizia ad attaccare a testa bassa sfiorando il pareggio già al 60' quando Caputo ha lanciato alla perfezione in profondità il suo compagno di reparto Donnarumma che a tu per tu con Vigorito ha tentato un pallonetto che il portiere di casa è riuscito a respingere. Il gol è nell'aria ed arriva un minuto dopo al 61' quando Pasqual ha calciato alla perfezione un calcio d'angolo che Di Lorenzo ha insaccato con un imperioso colpo di testa. Al 72' mister Longo effettua due sostituzioni con le quali ha mandato in campo Citro e Beghetto al posto di Crivello ed un infuriato Dionisi. L'Empoli continua ad attaccare dimostrandosi superiore soprattutto dal punto di vista tecnico e così al 77' Caputo ha sprecato un pò sorprendentemente l'opportunità di segnare quando servito dal fondo da Di Lorenzo, ha messo fuori dal dischetto del rigore. Non passa però nemmeno un minuto e al 78' è proprio Caputo con un perfetto movimento in smarcamento a dettare il perfetto passaggio in profondità di Zajc che il numero 11 ha trasformato in gol con un perfetto diagonale rasoterra riportandosi avanti sul 2-3. Al 79' l'allenatore di casa si gioca l'ultima carta a propria disposizione inserendo Soddimo al posto di Maiello. I padroni di casa provano a reagire sfiorando il pareggio già all'80' con un colpo di testa di Paganini che è uscito dopo aver sfiorato il palo a Gabriel battuto. All'83' è stato poi Krajnc a tentare un colpo di testa uscito anche in questo caso di pochi centimetri. Il Frosinone però non ha più le forze per reagire e così non succede più nulla se non i cambi decisi dal tecnico ospite coi quali ha fatto uscire Zajc e Donnarumma gettando nella mischia Untersee e Lollo. Proprio quest'ultimo al 91' ha definitivamente chiuso il match quando lanciato in profondità da Caputo, ha segnato con un tocco morbido col quale ha superato Vigorito in uscita. Dopo tre minuti di recupero si è così concluso questo incontro che ha regalato un roboante successo alla capolista che certifica ulteriormente una promozione che i toscani festeggeranno molto probabilmente la prossima settimana dopo aver dimostrato anche questa sera di esser superiore alle dirette rivali.

LE DICHIARAZIONI

Deluso per la sconfitta del suo Frosinone in casa contro l'Empoli Moreno Longo ha così commentato il match dello Stirpe ai microfoni di Sky Sport: "C'è da fare i complimenti all'Empoli che ha dimostrato di essere superiore non solo in questa partita. Sapevamo che la partita sarebbe stata difficile, quando nel secondo tempo abbiamo perso gamba e distanze la loro qualità di palleggio è venuta fuori. Sulla testa ci sarà da lavorare, non dobbiamo perdere convinzione, cinque partite sono ancora tante, dobbiamo credere a tutti i costi di poter raggiungere il secondo posto". Soddisfatto del successo conquistato dal suo Empoli in trasferta contro il Frosinone Aurelio Andreazzoli ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: "I ragazzi sono stati bravissimi, non finiscono mai di stupirmi, per capacità di lettura delle situazioni, per scelte. Noi ce ne stiamo tranquilli, aspettiamo l'aritmetica e poi faremo le valutazioni del caso. I ragazzi sono bravi, la Serie A è un campionato difficile ma noi siamo coscienti delle nostre possibilità. Il modo di fare del Napoli di ieri contro la Juventus, mi piaceva quell'atteggiamento sempre propositivo".

