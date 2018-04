Alessandria Viterbese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Alessandria Viterbese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Finale di ritorno di Coppa Italia Serie C: i grigi hanno vinto l'andata

25 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Alessandria Viterbese, ritorno finale Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Alessandria Viterbese sarà diretta dal signor Marco Cecchi, della sezione di Pistoia; alle ore 14:30 di mercoledì 25 aprile questa partita dello stadio Moccagatta è valida per il ritorno della finale di Coppa Italia Serie C 2017-2018. Due settimane fa i grigi hanno vinto 1-0 al Rocchi: questo significa che hanno un grande vantaggio nella partita di ritorno, perchè per ottenere il titolo potranno anche pareggiare. La sconfitta non è contemplata, a meno che non sia uno 0-1 che porterebbe ai tempi supplementari e ai rigori: qualunque altro risultato sarebbe favorevole alla Viterbese. Ad ogni modo sarà una partita nella quale probabilmente l’esito dell’andata si guarderà poco: di fatto è come se si partisse dallo 0-0 e anche e soprattutto l’Alessandria dovrà entrare in campo con questo atteggiamento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Alessandria Viterbese verrà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti: l’appuntamento è infatti con RaiSport o RaiSport + che sono canali accessibili dal televisore senza bisogno di particolari abbonamenti. Qualora non abbiate a disposizione un televisore, il ritorno della finale di Coppa Italia Serie C si potrà seguire anche in diretta streaming video, andando a visitare il sito www.raiplay.it (e selezionando il canale di riferimento) con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ALESSANDRIA VITERBESE, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

I RISULTATI DELLE DUE SQUADRE

Dopo tre pareggi consecutivi, l’Alessandria è tornata a vincere nel girone A di Serie C imponendosi sul campo del Gavorrano. La squadra piemontese è imbattuta da cinque mesi, ma nel corso della grande rimonta ha pareggiato troppo per pensare di andare a giocarsi la promozione diretta. Anzi: con la stessa Viterbese (più Carrarese e Monza) l’Alessandria si sta giocando la quarta posizione, che sarebbe comunque molto importante in chiave playoff. La Viterbese può farsi forte del fatto che in stagione sia riuscita a vincere al Moccagatta, anche se in quel periodo i grigi erano una squadra totalmente diversa da quella di oggi; lo scorso sabato i laziali hanno osservato il loro turno di riposo e sono stati scavalcati in classifica dall’avversaria di oggi. Una Viterbese che non arriva benissimo a questa finale di ritorno: non vince infatti da metà marzo (2-0 all’Arezzo) e in generale ha vinto soltanto una partita nelle ultime nove, perdendone cinque e non riuscendo a tenere il passo di Livorno, Siena e Pisa. Un peccato, ma per il secondo anno consecutivo giocherà i playoff e già questo è piuttosto importante.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA VITERBESE

Brutta notizia per Stefano Sottili, che deve rinunciare a Ngissah: in attacco al fianco di Calderini dovrebbe allora esserci spazio per Claudio De Sousa, a questo punto nettamente favorito su Bizzotto. Il resto della squadra non dovrebbe cambiare rispetto all’andata: Iannarilli tra i pali protetto da una difesa con Sini e Rinaldi centrali, mentre Celiento e De Vito agiranno sulle corsie laterali. A centrocampo invece Benedetti e Di Paolantonio si preoccuperanno di creare gioco ma anche spezzare la trama avversaria, con Peverelli e Vandeputte schierati larghi nel tentativo di aprire la difesa grigia. Alessandria che Michele Marcolini può disporre con il 4-3-3 o il 4-1-4-1: cambia poco, semplicemente nella prima ipotesi Pablo Gonzalez e Sestu, i due esterni, accompagnano Marconi nel tridente offensivo con Nicco ed Emanuele Gatto che invece fanno qualche passo indietro sulla linea di Gazzi, che sarà il frangiflutti davanti alla difesa. Celjak e Barlocco esterni, Felice Piccolo e Giosa centrali davanti a Vannucchi; non dovrebbe cambiare granchè, anche se potrebbe trovare spazio uno tra Bellazzini, Chinellato e Fischnaller nel reparto offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

A essere favorita è l’Alessandria: l’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per questa partita di Coppa Italia Serie C e ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,80 contro il 4,25 che accompagna il segno 2, da giocare in caso di affermazione esterna della Viterbese. Potrete ovviamente puntare anche sul pareggio che, lo ricordiamo, è indicato dal segno X e consegnerebbe il titolo all’Alessandria: se le cose andassero effettivamente in questo modo, il vostro guadagno sulla partita del Moccagatta sarebbe di 3,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.