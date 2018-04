Avellino Venezia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Europe Cup finale andata)

Diretta Avellino Venezia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Finale di andata della Europe Cup di basket: il primo di due episodi si gioca al PalaDelMauro

25 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Avellino Venezia, finale andata basket Europe Cup (Foto LaPresse)

Avellino Venezia, finale di andata di basket Europe Cup 2017-2018, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 25 aprile: la prima sfida è dunque in programma al PalaDelMauro, mentre tra una settimana esatta al Taliercio ci sarà il ritorno. Il derby italiano in una sfida per un titolo continentale nobilita la pallacanestro italiana, anche se stiamo parlando della quarta competizione per importanza ed entrambe le compagini sono “retrocesse” dalla Champions League; la formula è la stessa che ha regolato anche i turni precedenti, sono previste due partite senza “bella” e la vittoria della Europe Cup andrà alla squadra che ne vincerà due o, con un’affermazione a testa, avrà la migliore differenza canestri. Per la gara di ritorno sarà previsto l’overtime qualora il risultato dovesse essere - ovviamente invertito - della sfida di andata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Avellino Venezia sarà eccezionalmente trasmessa in diretta tv, e l'appuntamento è su Eurosport con possibilità di diretta streaming video sull'applicazione Eurosport Player (per la quale è necessario abbonarsi): inoltre come già accaduto per le partite dei turni precedenti, la federazione europea di pallacanestro mette a disposizione il proprio account ufficiale su Youtube (dovete andare su youtube.com/FIBA) e dunque la finale di andata si potrà seguire in diretta streaming video senza costi, avendo a disposizione un supporto digitale e in mobilità come un PC, un tablet o uno smartphone. Informazioni utili sulla partita del PalaDelMauro arriveranno poi dal sito ufficiale www.fiba.basketball/eurocup/17-18, dove troverete il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

Una finale tutta italiana dunque: non saremo tornati agli anni Novanta con i derby di Eurolega, ma certamente Avellino e Venezia meritano di essere arrivate fino a qui. Anche se la loro qualificazione è passata attraverso il fallimento del girone di Champions League, dove avrebbero avuto ottime possibilità di proseguire la marcia, adesso il loro obiettivo è questa Europe Cup che rappresenterebbe comunque un trofeo internazionale in bacheca. Le due compagini ovviamente non perdono di vista il principale traguardo stagionale, che rimane il campionato: la Reyer deve difendere il titolo, la Scandone dopo le semifinali disputati sa che deve essere arrivato il momento di provare a spostare l’asticella più in là, e dunque arrivare a giocarsi davvero lo scudetto. Entrambe hanno vinto domenica, con Venezia che ha agganciato Milano al primo posto e Avellino che di fatto ha blindato almeno la quarta posizione.

In Europe Cup invece la Reyer ha ottenuto il pass per la finale eliminando il Donar Groningen, vincendo la partita di andata al Taliercio e soffrendo parecchio in Olanda, arrivando però a difendere i 10 punti di svantaggio con un -3 per nulla scontato. La Sidigas non era riuscita ad ampliare il suo vantaggio in casa, ma quando è andata in Danimarca ha fatto la voce grossa e ha dominato il ritorno: la finale forse è scontata viste le forze in campo nelle fasi finali della Europe Cup, adesso è davvero difficile capire quale delle due squadre possa essere favorita per vincere il titolo. Che, ad ogni modo, verrà assegnato soltanto tra una settimana e dunque questa prima sfida rappresenta soltanto un antipasto.

