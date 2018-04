Bayern Monaco-Real Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bayern Monaco-Real Madrid: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma mercoledì 25 aprile 2018.

25 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Bayern Monaco-Real Madrid, LaPresse

Bayern Monaco-Real Madrid, diretta dall'arbitro olandese Bjorn Kuipers, si giocherà mercoledì 25 aprile 2018 alle ore 20.45 presso la Fussball Arena di Monaco, in Baviera, dove si consumerà il primo atto della semifinale di Champions League 2017-18. Per il Real Madrid, il Bayern Monaco potrebbe essere il penultimo ostacolo verso la conquista della terza Champions League consecutiva. I blancos l'hanno scampata bella un paio di settimane fa, quando la squadra di Zidane campione d'Europa in carica ha rischiato di essere clamorosamente eliminata dalla Juventus che stava vincendo al Bernabeu per 3 a 0, il rigore concesso dall'ormai famoso arbitro Oliver all'ultimo secondo ha consentito alle Merengues di strappare il pass per le semifinali a discapito dei bianconeri che invece sono usciti di scena.

BAYERN REAL MADRID, DIRETTA LIVE

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Quest'anno Mediaset ha deciso di privilegiare la copertura in chiaro trasmettendo sulla rete ammiraglia, Canale 5, entrambe le semifinali di andata: oltre a Liverpool-Roma, anche la diretta tv Bayern Monaco-Real Madrid sarà visibile gratuitamente senza bisogno di abbonarsi a Mediaset Premium che offrirà comunque la visione integrale dell'incontro sui canali 370 e 380 della piattaforma digitale terrestre. Per la diretta streaming video su internet c'è la duplice possibilità di collegarsi a www.mediaset.it/canale5 oppure utilizzando l'app di Premium Play.

I RISULTATI DELLE SQUADRE

Rispetto agli anni scorsi, il Real Madrid è apparso meno invulnerabile, soprattutto in difesa: la dirigenza madrilena ha deciso infatti di puntare sui giovani, accorciando la panchina e rottamando alcuni elementi che avevano fatto ormai il loro tempo, svecchiando il gruppo che quest'anno non è mai stato in grado di impensierire il Barcellona in Liga. In Europa, invece, gli uomini di Zidane hanno fatto la loro figura facendo uscire di scena il PSG agli ottavi e liquidando la Juve ai quarti, contro i bavaresi non sarà affatto facile. Il Bayern, dopo aver dato il benservito ad Ancelotti, ha richiamato in panchina una vecchia volpe come Jupp Heynckes che dopo il triplete silenzioso del 2013 si era ritirato a vita privata per poi rispondere alla chiamata di Rummenigge. Dopo aver vinto a mani basse l'ennesima Bundesliga, il tecnico è alla ricerca di un nuovo colpaccio prima di andare definitivamente in pensione a 73 anni, considerando il recente rifiuto alla proposta di proseguire il rapporto anche per la prossima stagione

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN REAL MADRID

All'Allianz Arena dovrebbero scendere in campo le seguenti formazioni: il Bayern Monaco si presenterà in campo con Ulreich tra i pali, in difesa Boateng e Hummels sono sinonimo di affidabilità e saranno affiancati dai terzini Kimmich e Rafinha data l'indisponibilità di Alaba; a centrocampo James Rodriguez avrà il compito di dirigere il gioco con la complicità di Thiago Alcantara e Javi Martinez, davanti a loro la punta centrale Lewandowski che sarà assistito dalle ali offensive Muller e Ribery con Robben pronto a entrare in azione per i bavaresi. Zidane risponderà con Navas tra i pali, Carvajal e Marcelo sulle fasce saranno degli ottimi supporti per il rientrante Sergio Ramos che ha scontato la squalifica e Varane; nella linea mediana ritroveremo al solito posto Casemiro che ultimamente è parso meno brillante del solito, così come Kroos e Modric con Isco che completerà il reparto oppure andrà a comporre il tridente assieme a Cristiano Ronaldo e a uno tra Bale e Benzema.

TATTICA E PRECEDENTI

Solitamente Jupp Heynckes non usa un modulo fisso, nel corso di questa stagione ha infatti alternato il classico 4-3-3 con il 4-1-4-1 con un mediano a fare da intermediario (diciamo così) tra la difesa e un centrocampo votato all'attacco. Zidane, invece, non dovrebbe tradire il suo 4-4-2 che nel corso della sua avventura sulla panchina del Real Madrid gli ha consentito di portare a casa una decina di trofei. Bayern Monaco-Real Madrid è una classica del calcio europeo, l'ultimo precedente risale ai quarti di Champions dello scorso anno: sia all'andata che al ritorno finì 2 a 1 per i madrileni e i bavaresi rispettivamente, solamente ai tempi supplementari si imposero i blancos. Nella semifinale del 2014 il Real di Ancelotti aveva inflitto una sonora lezione al Bayern di Guardiola: 1 a 0 all'andata, 4 a 0 al ritorno.

QUOTE E SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse on-line non si sbilanciano, anche se il Bayern Monaco, giocando in casa e potendo contare sul fattore ambientale, gode di quote leggermente più basse: su Bet365 l'1 viene dato a 2,00 mentre su Unibet l'X è quotato a 3,75, il 2 del Real Madrid è valutato a 3,60 su WilliamHill.

