Civitanova Perugia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (gara-2 finale playoff)

25 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Civitanova Perugia (LaPresse - repertorio)

Civitanova Perugia, diretta dagli arbitri Sandro La Micela e Roberto Boris, è la gara-2 della finale dei playoff scudetto della Superlega di volley in programma oggi mercoledì 25 aprile all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche: fischio d’inizio fissato per le ore 19.30 in questa giornata festiva che sarà caratterizzata dalla grande sfida di pallavolo fra Lube e Sir Safety. Civitanova e Perugia sono arrivate con pieno merito in finale dopo essere state le migliori squadre italiane per tutta la stagione: si sono contese già Supercoppa Italiana e Coppa Italia (entrambe vinte da Perugia), avevano chiuso al primo e secondo posto la stagione regolare e sono entrambe approdate alla Final Four di Champions League, tenendo altissimo il nome del volley italiano. Adesso però si deve pensare al tricolore: domenica Perugia ha vinto gara-1 davanti ai propri tifosi e quella di oggi per Civitanova è di conseguenza già una partita da non fallire, pena il ritrovarsi spalle al muro sabato in gara-3, che sarà di nuovo disputata in Umbria. La Sir Safety deve invece approfittare della situazione per cercare un passo avanti che sarebbe forse già decisivo verso il primo scudetto della propria storia.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita Civitanova Perugia sarà visibile in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), che ormai da diversi anni è la ‘casa’ della grande pallavolo italiana. Appuntamento quindi alle ore 19.30 di questo mercoledì festivo e ricchissimo per il volley (donne comprese) per vivere un’altra sfida che si annuncia vibrante e aperta a ogni possibilità. Non dimentichiamo poi che la sfida sarà visibile anche in diretta streaming video gratuitamente per tutti tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

IL CONTESTO: COSA È SUCCESSO IN GARA-1

Domenica dunque la Sir Safety Conad Perugia ha vinto la prima partita della finale scudetto, battendo per 3-1 la Cucine Lube Civitanova al PalaEvangelisti con i parziali di 25-21, 22-25, 25-18, 25-23 in 117 minuti di gioco. Per gli uomini di Lorenzo Bernardi è stata una vittoria di squadra, con Luciano De Ecco splendido direttore d’orchestra ad innescare volta per volta il giocatore che stava meglio in quel momento, in particolare Atanasijevic, autore di ben 20 punti, ma tenendo sempre “caldi” tutti i giocatori della Sir Safety. Civitanova invece ha tentato di aggrapparsi a un fenomenale Juantorena, a livello individuale forse il miglior giocatore della partita, che però dopo essere stato decisivo per la vittoria del secondo set da parte dei marchigiani alla lunga ha dovuto alzare bandiera bianca davanti alla complessiva superiorità dimostrata da Perugia. Il cammino comunque è ancora lungo e tutto può succedere, ma oggi la Lube sa di dovere fare molto meglio rispetto a quanto abbiamo visto domenica.

