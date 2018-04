Giro d'Italia 2018/ Ecco le 22 squadre: sarà testa a testa tra Fabio Aru e Chris Froome

Giro d'Italia 2018, dieci giorni al via della corsa a tappe ciclistica: le 22 squadre al via e i favoriti, sarà testa a testa tra Fabio Aru e Chris Froome

Giro d'Italia 2018, Fabio Aru (LaPresse)

Giro d’Italia 2018, è tutto pronto per la celebre corsa a tappe maschile di ciclismo su strada che si svolge lungo le strade nostrane. Mancano dieci giorni al via, con la Grande Partenza che per la tredicesima volta nella storia avrà inizio all’estero: appuntamento a Gerusalemme. Sono 176 i ciclisti iscritti, con 22 squadre protagoniste: occhi puntati sui grandi favoriti, l’olandese Tom Dumoulin (vincitore nel 2017), il britannico Chris Froom e il nostro Fabio Aru. Quest’ultimo vorrà sicuramente riscattare la sfortuna della passata edizione, partita dalla sua Sardegna: la caduta e l’infortunio al ginocchio di aprile gli hanno impedito di poter prendere parte al Giro d’Italia, nonostante i tentativi di recupero. Ora è pronto a dare battaglia ma dovrà vedersela con colleghi di assoluto livello: da Tom Dumoulin, reduce dal trionfo della scorsa stagione, a Chris Froom, che lo scorso anno ha vinto il Tour de France. Attenzione però agli outsiders: dal colombiano Esteban Chaves, secondo nel 2016, al francese Thibaut Pinot.

GIRO D'ITALIA 2018: LE 22 SQUADRE

Ecco l’elenco delle formazioni al via, con i principali corridori come ripotato da Gazzetta.it: Ag2r La Mondiale – Geniez, Montaguti; Astana Pro Team – Lopez, Sanchez; Bahrain-Merida – Pozzovivo, Visconti; Bmc Racing Team – Dennis, Roche; Bora-Hansgrohe – Formolo, Sam Bennett; Groupama-Fdj – Pinot, Morabito; Lotto Soudal – Wellens, Hansen; Mitchelton-Scott – Chaves, Simon Yates; Movistar Team – Betancur, Roson; Quick Step - Floors – Stybar, Viviani; Team Dimension Data – Meintjes, O’Connor; Team Education First - Drapac P/B Cannondale – Woods, Dombrowski; Team Katusha Alpecin – Tony Martin, Dowsett; Team Lotto Nl-Jumbo – George Bennett, Battaglin; Team Sky – Froome, Poels; Team Sunweb – Dumoulin, Oomen; Trek-Segafredo – Brambilla, Nizzolo; Uae Team Emirates – Aru, Ulissi; Uci Professional Continental Teams, 4 wild card:; Androni Giocattoli-Sidermec – Gavazzi, Frapporti; Bardiani Csf – Ciccone, Guardini; Israel Cycling Academy – Hermans, Neilands; Wilier Triestina-Selle Italia – Pozzato, Mareczko.

© Riproduzione Riservata.