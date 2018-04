Juventus, contestazione tifosi a Vinovo/ Cori ultrà dopo il ko col Napoli: "Ora fuori i **". Buffon, Dybala...

Juventus, contestazione tifosi a Vinovo, corì ultrà dopo il ko di domenica sera contro il Napoli di Maurizio Sarri: "Ora fuori i ***". Dybala, Marchisio e Buffon...

25 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Circa cento tifosi della Juventus si sono recati a Vinovo per contestare i bianconeri e cercare di scuotere un ambiente che dopo la sconfitta contro il Napoli non può più sbagliare. Un coro si è alzato stamattina durante l'allenamento della squadra agli ordini di Massimiliano Allegri ''Tirate fuori ***". Un modo per spronare i bianconeri a dare una bella inversione di marcia già da sabato quando si andrà a giocare a San Siro una sfida assolutamente da vincere contro l'Inter di Luciano Spalletti. Servirà ai bianconeri grande concentrazione perché poi mancheranno altre tre finali per vincere quello che sarebbe il settimo Scudetto consecutivo. Un momento che ha visto i bianconeri dilapidare in quattro giorni un vantaggio di quattro punti sugli azzurri e che potrebbe portare altre ripercussioni sul campo di gioco dove domenica francamente non si è vista la vera Juventus.

LA RABBIA DEL POPOLO BIANCONERO

Si erano alzati tutti in piedi per applaudire le mani all'inizio di Juventus-Sampdoria, dopo che tre giorni prima i bianconeri erano stati a un passo dal portare ai supplementari al Santiago Bernabeu il Real Madrid dopo una partita che non può che essere definita storica. Sono passati da quella gara coi blucerchiati appena dieci giorni ed è cambiato tutto, perché i bianconeri dopo aver rifilato un secco 3-0 alla squadra di Marco Giampaolo, portandosi a +6 dal Napoli, sono incappati in un pari 1-1 a Crotone e nel ko casalingo proprio contro la squadra di Sarri che ha così diminuito il distacco ad appena 1 punticino. Ora c'è l'Inter a San Siro e l'obbligo per i bianconeri di andare a vincere una partita per mettere nuovamente fiducia a un ambiente che non ne ha più. La prova contro il Napoli è stata veramente incolore e nonostante neanche gli azzurri avessero fatto molto per vincerla quel gol di Koulibaly allo scadere ha cambiato tutto. Ora però c'è voglia di andare a vincere il settimo Scudetto consecutivo anche se non sarà facile.

