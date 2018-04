Liverpool, due tifosi Roma arrestati per tentato omicidio/ Video, tifoso dei Reds picchiato con una cinghia

Scontro fra tifosi Roma e Liverpool ieri sera - Youtube

Due tifosi della Roma sono stati arrestati ieri dalla polizia di Liverpool, dopo gli scontri con alcuni supporters dei Reds. Come sottolineato dal Quotidiano.net, si tratta di due giovani di 25 e 26 anni, che sono finiti dietro le sbarre con l’accusa di tentato omicidio. Entrambi erano all’Anfield Road per assistere all’andata delle semifinali di Champions League (gara vinta dagli inglesi per 5 a 2), e prima del match sono venuti a contatto con la tifoseria di casa, ferendo un inglese. La vittima sarebbe un uomo 53enne di origini irlandesi, che ha subito un grave trauma cranico: i due romanisti lo avrebbero infatti picchiato con una cinghia e poi scaraventato a terra prima del fischio di inizio del match.

FERMATI ALTRI SETTE GIALLOROSSI

La polizia del Mersyside sta cercando di ricostruire l’accaduto, per effettuare eventuali altri arresti. L’episodio è avvenuto esattamente un’ora prima della gara, attorno alle 19:45 in Italia, davanti al locale Albert Pub, che sorge nella zona dello stadio, a pochi passi dalla curva Kop, quella dei tifosi Rossi. Dopo essere stato picchiato selvaggiamente, la vittima deve aver battuto la testa a terra, riportando quindi un grave trauma cranico. Ora si trova ricoverato nel centro neurologico di Walton, ed è in pericolo di vita, in condizioni critiche. Uno dei due arresti è avvenuto all’interno dello stadio, mentre la partita era già iniziata; fermati anche altri sette tifosi della Roma per danneggiamenti, possesso di droga e armi. Clicca qui per il video sugli scontri pre-Liverpool-Roma.

