Milan, Mirabelli cacciato?/ Se cede il passo al suo posto uno tra Sabatini e Giuntoli

Milan, Mirabelli cacciato? Il direttore sportivo dei rossoneri potrebbe essere esonerato alla fine della stagione, al suo posto potrebbe arrivare uno tra Walter Sabatini e Cristiano Giuntoli

25 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Milan, Mirabelli cacciato? - La Presse

Ci sono già i nomi dei possibili eredi come direttore sportivo del Milan di Massimiliano Mirabelli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport pare infatti che sarà una corsa a due tra Walter Sabatini e Cristiano Giuntoli. Il primo è reduce da un'avventura finita male sull'altra sponda del Naviglio, mentre l'altro è ancora in carica e sta facendo benissimo con il Napoli. Sono due dirigenti di assoluto valore con percorsi diversi e che potrebbero fare bene con la maglia rossonera sulla scrivania. Attenzione però perché in lista per la successione di Mirabelli c'è anche Michael Emenalo che ora lavora al Monaco dopo che per circa sei anni è stato direttore tecnico del Chelsea. Per quanto riguarda il tecnico invece non ci dovrebbero essere dubbi e Gennaro Gattuso dovrebbe continuare a guidare il Milan anche nella prossima stagione.

"SAPEVO DI AVERE TANTI NEMICI, MA..."

"Sapevo di avere tanti nemici, non difendo la mia poltrona per forza. Chi vuole viene e se la prende se gliela danno, non è un problema". Così il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, senza nascondersi dalle voci che lo vorrebbero vedere cacciato dal Milan dopo una stagione clamorosamente deludente. I rossoneri infatti avevano speso davvero molto in estate, facendo pensare dopo l'acquisto di Leonardo Bonucci di poter puntare alla vittoria dello Scudetto. La realtà dopo la sconfitta interna contro il Benevento però è ben diverso e il futuro dovrà essere forzatamente diverso. Il dirigente ha spiegato: "Ogni nuovo ciclo ha bisogno del suo tempo. Noi abbiamo una strategia precisa, quella dell'anno franco. Dovevamo cercare di costruire una squadra per il futuro. Ci sono tantissimi calciatori giovani e anche un allenatore giovane. E' importante quello che abbiamo a disposizione e quello che possiamo costruire".

