Novara Conegliano/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (gara-3 finale playoff)

25 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Novara Conegliano (LaPresse - repertorio)

Novara Conegliano, diretta dagli arbitri Armando Simbari e Marco Braico, è la gara-3 della finale dei playoff scudetto della Serie A1 femminile di volley in programma oggi mercoledì 25 aprile al Pala Igor Gorgonzola di Novara: fischio d’inizio fissato per le ore 17.00 in questa giornata festiva che ci dirà come si indirizzerà la finale scudetto fra la Igor Gorgonzola Novara e l’Imoco Volley Conegliano. Che siano le due migliori squadre italiane in campo femminile, ci sono pochi dubbi: Novara ha vinto sia la Supercoppa Italiana sia la Coppa Italia, sempre in finale contro Conegliano. In compenso le venete saranno la nostra rappresentante nella Final Four di Champions League, dunque sono state la nostra migliore squadra in Europa. Adesso si contendono lo scudetto, che Conegliano ha vinto due anni fa e Novara ha conquistato nella scorsa stagione: finora una vittoria per parte, gara-3 dunque non emetterà verdetti definitivi ma potrebbe indirizzare la serie in modo molto significativo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita Novara Conegliano sarà visibile in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), che ormai da diversi anni è la ‘casa’ della grande pallavolo italiana. Appuntamento quindi alle ore 17.00 per iniziare a vivere un mercoledì festivo di grande volley che proseguirà poi con gara-2 della finale scudetto maschile. Non dimentichiamo poi che la sfida di Novara sarà visibile anche in diretta streaming video gratuitamente per tutti tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

IL CONTESTO: COSA È SUCCESSO IN GARA-1 E GARA-2

Come abbiamo già accennato, dopo le prime due partite la serie è in parità. Finale scudetto dunque vibrante, come è giusto che sia: va però detto che gara-1 e gara-2 ci hanno offerto scenari molto diversi. La prima partita infatti ci ha mostrato una Novara praticamente perfetta in casa e vittoriosa per 3-0 (25-23, 25-20, 25-21): considerando che in ogni caso Conegliano per vincere lo scudetto dovrà conquistare almeno una vittoria in Piemonte, la notizia certamente non è delle migliori per l’Imoco, che però se non altro ha saputo restare in corsa vincendo al PalaVerde sabato sera una palpitante gara-2, nella quale le padrone di casa si sono imposte su Novara per 3-2 (30-28, 25-15, 23-25, 20-25, 15-13). L’Igor Gorgonzola dunque potrebbe avere qualcosa in più, ma sbilanciarsi è sempre pericoloso quando una serie si trova sull’1-1: potrebbe bastare poco per far pendere la bilancia dalla parte di Conegliano…

